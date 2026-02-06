"Gijón confía alquilando": el plan del Ayuntamiento para bajar los precios del alquiler en toda la ciudad

"Después de tanto tiempo hablando de ello, tanto trabajo y tantas esperanzas puestas, llegó el día". Así abría el concejal popular Guzmán Pendás, presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), el acto de presentación en la Casa Consistorial del nuevo programa municipal de intermediación en el mercado del alquiler: "Gijón confía alquilando". Un programa que arranca con la participación de 23 inmobiliarias de la ciudad y el objetivo de sacar al mercado viviendas vacías para con ello lograr un efecto de bajada de los precios de los arrendamientos a nivel general. "El aumento de la oferta al incentivar la puesta de más viviendas en el mercado de alquiler bajará los precios", aseguró Pendás.

"Aún no teniendo competencias directas en la materia, el Ayuntamiento ha dado un paso adelante en colaboración con los agentes inmobiliarios para garantizar a los propietarios que puedan obtener un rendimiento económico sin la preocupación de posibles impagos", explicó el presidente de Emvisa.

Y es que a los propietarios que se animen a incluir sus pisos en este proyecto, Emvisa les pagará los gastos de gestión, un seguro de impacto de 15 meses, un seguro multirriesgo del hogar y otro seguro por daños vandálicos, además de facilitarle un préstamo sin intereses de hasta 4.000 euros para adecuar la vivienda. Otro valor para el propietario es que tendrá la total garantía de que el inquilino tiene la capacidad económica suficiente para sumir el pago de la renta.

Una decisión por sorteo

Al inquilino, explicó Pendás, "le ofrecemos lo más importante, la posibilidad de que exista una vivienda en la que puedan vivir por una cantidad asumible. El tope del alquiler en ese programa está en 650 euros. Inquilino que tendrá en la web del programa el camino para informarse de los pisos que se ofertan y la opción de mostrar su interés por ello. Sobre cada piso se habilitará una cuenta atrás de siete dias para recibir ofertas. Entre todas las recibidas que cumplen los requisitos se elegirá al inquilino por sorteo. Será entonces cuando el elegido pueda visitar la vivienda, que solo ha conocido por fotos, y cerrar el contrato. Un plazo de un mes para todo ese proceso Los contratos, como marca la ley, serán por cinco años

El proceso arranca el lunes. A partir de entonces las inmobiliarias podrán colgar en la web los pisos que se ofertan. "Es un proceso totalmente transparente", destacaron tanto Pendás como el gerente de la entidad, Ángel Benavente para quien la administración local tenía la "obligación moral" de hacer algo así. El programa cuenta con un presupuesto municipal de 400.000 euros .