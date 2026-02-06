Incertidumbre en este barrio de Gijón, que se ha quedado a oscuras

Incertidumbre en el barrio de La Arena y en El Bibio, en Gijón, por la falta de alumbrado público. Las farolas de la avenida Torcuato Fernández Miranda, la vía que comunica la avenida de Castilla con la zona de El Molinón luce ahora mismo sin ningún tipo de alumbrado. Los semáforos sí que funcionan.

Según comentan los vecinos del lugar, la situación no es nueva y llevaría pasando por lo menos varios días. La falta de farolas está provocando que la iluminación, nunca mejor dicho, brille por su ausencia.

La situación está generando ciertos problemas debido a que se trata de una de las zonas más concurridas de Gijón. No solo por la longitud de la avenida, sino que porque bordea el parque de Isabel la Católica.