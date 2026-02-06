Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Incertidumbre en este barrio de Gijón, que se ha quedado a oscuras

Las únicas luces son las de los semáforos

La avenida, sin luz

La avenida, sin luz

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Incertidumbre en el barrio de La Arena y en El Bibio, en Gijón, por la falta de alumbrado público. Las farolas de la avenida Torcuato Fernández Miranda, la vía que comunica la avenida de Castilla con la zona de El Molinón luce ahora mismo sin ningún tipo de alumbrado. Los semáforos sí que funcionan.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Según comentan los vecinos del lugar, la situación no es nueva y llevaría pasando por lo menos varios días. La falta de farolas está provocando que la iluminación, nunca mejor dicho, brille por su ausencia.

Noticias relacionadas

La situación está generando ciertos problemas debido a que se trata de una de las zonas más concurridas de Gijón. No solo por la longitud de la avenida, sino que porque bordea el parque de Isabel la Católica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  2. Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
  3. Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
  4. Fallece un hombre de 54 años en Gijón tras precipitarse desde un edificio
  5. Los parkings del Molinón y Hermanos Castro se cierran a grandes vehículos
  6. Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente
  7. Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina
  8. El nuevo albergue de peregrinos de Gijón ya está listo y abrirá en otoño: 62 plazas y luz en grandes ventanales

Bolardos para controlar la calle del centro de Gijón que se ha convertido en un aparcamiento

Bolardos para controlar la calle del centro de Gijón que se ha convertido en un aparcamiento

Incertidumbre en este barrio de Gijón, que se ha quedado a oscuras

Incertidumbre en este barrio de Gijón, que se ha quedado a oscuras

De la tala de 8 tilos en El Arbeyal a la plantación de 49 árboles en La Calzada: la sanción a una constructora en Gijón

De la tala de 8 tilos en El Arbeyal a la plantación de 49 árboles en La Calzada: la sanción a una constructora en Gijón

La marea naranja tomará Gijón para luchar contra el cáncer infantil en favor de Galbán: las inscripciones ya están abiertas

La marea naranja tomará Gijón para luchar contra el cáncer infantil en favor de Galbán: las inscripciones ya están abiertas

El Puerto de Gijón evalúa el grado de digitalización de las empresas portuarias, con alta integración práctica

El Puerto de Gijón evalúa el grado de digitalización de las empresas portuarias, con alta integración práctica

De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años

De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años

La naturaleza concentrada en una cápsula

El detenido en Gijón tras la redada de drogas de Pumarín queda en libertad: la sustancia sería para consumo propio

El detenido en Gijón tras la redada de drogas de Pumarín queda en libertad: la sustancia sería para consumo propio
Tracking Pixel Contents