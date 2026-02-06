La marea naranja tomará Gijón para luchar contra el cáncer infantil en favor de Galbán: las inscripciones ya están abiertas
La marcha en la ciudad se adelanta una hora respecto al resto de concejos por el Sporting-Valladolid
Asturias correrá un año más en favor de la Asociación Galbán. La octava marcha solidaria para luchar contra el cáncer infantil se desarrollará el 22 de febrero en los 78 concejos de la región. La cita dará comienzo a las 12.00 horas en el resto de los municipios. Sin embargo, en Gijón empezará a las 11.00 horas por el partido entre el Sporting y el Valladolid, programado para las dos de la tarde de esa jornada.
Así lo confirmaron esta mañana los participantes en la presentación de la carrera, que tuvo lugar en el Ayuntamiento. En la cita estuvieron presentes los alcaldes y concejales de distintos municipios asturianos, así como representantes de distintas asociaciones y entidades.
El precio de las inscripciones es de seis euros, que irán destinados a la investigación sobre el cáncer infantil. El plazo para participar en la carrera ya está abierto a través de la web de "Corre con Galbán". Asimismo, las inscripciones presenciales y la entrega de camisetas se realizarán del viernes 13 al sábado 21 de febrero, en horario de 10.00 a 22.00 horas, en el Corte Inglés de Gijón.
El recorrido
La marcha partirá desde la playa de Poniente, donde también estará ubicada la meta. La distancia de la carrera será de 3,52 kilómetros.
En la pasada edición, la carrera alcanzó un total de 46.476 participantes en toda Asturias. Este año, desde la asociación se marcan el reto de llegar a 50.000 personas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- Fallece un hombre de 54 años en Gijón tras precipitarse desde un edificio
- Los parkings del Molinón y Hermanos Castro se cierran a grandes vehículos
- Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente
- Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina
- El nuevo albergue de peregrinos de Gijón ya está listo y abrirá en otoño: 62 plazas y luz en grandes ventanales