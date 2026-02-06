El regreso del histórico pub Tizón: el mítico local de Gijón reabre con rock, un homenaje a su fundador y "Cheers"

Al Tizón, tras casi un año con su persiana bajada, le quedan ya pocos días sin bailes. El histórico pub de la calle Capua cerró en abril del año pasado tras la muerte de su querido fundador, José García, conocido en el sector hostelero como Pepe Tizón, y con su marcha se apagó la música de uno de los locales con más solera de la zona centro. Pero eso cambiará en ya menos de una semana. La ovetense Sonia Fernández ha decidido reabrir un pub que ella misma frecuentó como clienta y del que es propietaria desde febrero de 2024, por entonces con Pepe Tizón aún al frente del negocio, como inquilino suyo. La muerte del hostelero provocó un cierre imprevisto, sin fiesta de despedida, y Fernández, que recuperará el negocio a partir de este viernes día 13, ha colocado una foto suya en una esquina del local. En el retrato un por entonces joven Pepe Tizón, con su perilla, posa sin mirar a cámara y sujeta un cigarro en la mano. "Intentaré estar a su altura", dice ella.

Fernández está "nerviosa" por la nueva etapa y un poco cansada de "la larga burocracia" en la que lleva inmersa desde hace meses. "Pero aproveché este tiempo para darle un lavado de cara al local, para que se note que hay un cambio de gestión, y va a estar resplandeciente", asegura. Agradece especialmente la ayuda de Fidel García, hermano de Pepe Tizón, que dice que le ayudado "muchísimo" a sacar adelante esta reapertura. "Me va a acompañar el viernes en la inauguración y vamos a cortar juntos la cinta", asegura la hostelera, a quien arropan también estos días sus padres, Benjamina Menéndez y José Fernández, inmersos ayer junto a ella en los preparativos del local.

El nuevo cartel a la entrada del local incluirá el año en el que se fundó el negocio, 1976, porque Fernández pretende que la "esencia" del pub que se imaginó Pepe Tizón se mantenga. Espera poder organizar en unos meses, de hecho, una fiesta que conmemore el 50.º aniversario del negocio. Por lo demás, a la nueva responsable le quedan ahora por delante unos días frenéticos para lograr tenerlo todo a punto para la reapertura, pero ya sabe cómo sonará el Tizón. "Sonará mucho rock, claro, mucho rock, pero también pop de antes. Yo acabo de cumplir 48 años, así que todo la música ochentera y noventera me interesa", explica. Y sonará mucho rock, pero no a todo volumen. "Los que estén en la pista van a poder bailar sin ningún problema, pero yo quiero que al Tizón la gente pueda venir y charlar. Tenemos que volver a charlar en los chigres", defiende. Con esa idea en mente, y como una especie de declaración de intenciones, la primera canción que sonará en el Tizón este viernes será la banda sonora de "Cheers". Fernández aspira a que las cómicas conversaciones de barra de bar de esa serie puedan inspirar la nueva vida del pub.

Vuelve El Tizón / Ángel González

El local tendrá un felpudo con arcoiris como gesto hacia la comunidad LGTBI. También un piano nuevo, baños a estrenar y más cómodos, y una bola de discoteca en el centro de la pista. Tuvo que perder el Tizón, sin embargo, su querida pianola: Fernández contactó con un luthier que la consideró irreparable. En su lugar, ha colocado una zona de taquillas con cerraduras individuales para poder guardar enseres. La antigua zona VIP –que no se usaba gran cosa– será un área de DJ y con el piano nuevo confía Fernández en hacer sesiones de karaoke más adelante.

Cuenta Fernández , también, que la enfermedad de Pepe Tizón frustró la idea que barajaban en su día de aliarse como socios del negocio, que es lo que a ella le hubiese gustado. "Yo ahora tengo ganas de poder hacerle a Pepe el homenaje que se merece", asegura la ovetense, que señala que el Tizón llevaba ya muchos años siendo uno de sus locales de confianza. "Yo soy la típica carbayona que venía a Gijón todos los veranos y salía por ahí, también por el Tizón. Durante muchísimo tiempo también fui camarera, pero esta será mi primera experiencia en hostelería como gestiona. Estoy bastante nerviosa, pero la gente me está dando muchos ánimos", razona la emprendedora. La inauguración será el próximo viernes a las 20.00 horas.