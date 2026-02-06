Susto en Gijón: un trabajador herido tras caerse de un cuarto a un tercero mientras trabajaba en un andamio
El afectado tiene 20 años
Susto a media mañana en el barrio de La Arena, en Gijón. Un trabajador de nacionalidad mauritana y de 20 años tuvo que ser evacuado al Hospital de Cabueñes tras sufrir lo que a priori parece un accidente laboral. Según las fuentes consultadas, el joven se cayó desde un cuarto piso a un tercero mientras trabajaba en un andamio. "Fue un susto grande", explican sus compañeros de trabajo.
Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la mañana. Si bien, pese a lo aparatoso de todo y siempre según las fuentes consultadas todo quedó en un susto. El operario tenía un fuerte golpe en la espalda, pero, en principio, no se teme por su vida. El trabajador quedó atrapado entre dos andamios. El asunto lo lleva la Policía Judicial de la comisaría del barrio de El Coto.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, patrullas de la Policía Nacional y Local y los bomberos. Fue evacuado al Hospital de Cabueñes, donde se le están haciendo pruebas.
Los trabajos en la obra se han reanudado con normalidad.
