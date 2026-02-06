Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Susto en Gijón: un trabajador herido tras caerse de un cuarto a un tercero mientras trabajaba en un andamio

El afectado tiene 20 años

La obra en la calle La Playa donde sucedieron los hechos

La obra en la calle La Playa donde sucedieron los hechos

Nico Martínez

Gijón

Susto a media mañana en el barrio de La Arena, en Gijón. Un trabajador de nacionalidad mauritana y de 20 años tuvo que ser evacuado al Hospital de Cabueñes tras sufrir lo que a priori parece un accidente laboral. Según las fuentes consultadas, el joven se cayó desde un cuarto piso a un tercero mientras trabajaba en un andamio. "Fue un susto grande", explican sus compañeros de trabajo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la mañana. Si bien, pese a lo aparatoso de todo y siempre según las fuentes consultadas todo quedó en un susto. El operario tenía un fuerte golpe en la espalda, pero, en principio, no se teme por su vida. El trabajador quedó atrapado entre dos andamios. El asunto lo lleva la Policía Judicial de la comisaría del barrio de El Coto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, patrullas de la Policía Nacional y Local y los bomberos. Fue evacuado al Hospital de Cabueñes, donde se le están haciendo pruebas.

Noticias relacionadas

Los trabajos en la obra se han reanudado con normalidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  2. Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
  3. Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
  4. Fallece un hombre de 54 años en Gijón tras precipitarse desde un edificio
  5. Los parkings del Molinón y Hermanos Castro se cierran a grandes vehículos
  6. Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente
  7. Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina
  8. El nuevo albergue de peregrinos de Gijón ya está listo y abrirá en otoño: 62 plazas y luz en grandes ventanales

"Gijón confía alquilando": el plan del Ayuntamiento para bajar los precios del alquiler en toda la ciudad

"Gijón confía alquilando": el plan del Ayuntamiento para bajar los precios del alquiler en toda la ciudad

De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años

De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años

Susto en Gijón: un trabajador herido tras caerse de un cuarto a un tercero mientras trabajaba en un andamio

Susto en Gijón: un trabajador herido tras caerse de un cuarto a un tercero mientras trabajaba en un andamio

VIDEO: José Rodríguez se despide de Los Alces tras casi cuatro décadas de comercio en El Llano: “No es un adiós, sino un inmenso gracias”

VIDEO: José Rodríguez se despide de Los Alces tras casi cuatro décadas de comercio en El Llano: “No es un adiós, sino un inmenso gracias”

Clubes infrafinanciados y monitores que sobre 150 euros: los males de las escuelas deportivas municipales de Gijón

Clubes infrafinanciados y monitores que sobre 150 euros: los males de las escuelas deportivas municipales de Gijón

Trámites por una web e inquilinos por sorteo: nuevo plan de alquiler edl Ayuntamiento de Gijón

"Medusamba" y su año "especial" ayudados por el ímpetu de un joven que "arrastró" a toda la parentela

Los vecinos de Cimavilla y La Arena esperan que la declaración como zona tensionada sea un "alivio" para la crisis de vivienda

Los vecinos de Cimavilla y La Arena esperan que la declaración como zona tensionada sea un "alivio" para la crisis de vivienda
Tracking Pixel Contents