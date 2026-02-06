El teatro Jovellanos disfruta con la OSPA
El recital "Pájaro de fuego" conquistó a los presentes
N. M. R.
La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) volvió a llenar el teatro Jovellanos. En esta ocasión, los asistentes disfrutaron del recital "Pájaro de fuego", con Otto Tausk como director y con la actuación destacada del violinista Javier Comesaña.
En el concierto tocaron piezas de Shostakovich, Ravel y Stravinsky.
