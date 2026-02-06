Trámites por una web e inquilinos por sorteo: nuevo plan de alquiler edl Ayuntamiento de Gijón

Con el Principado tramitando la declaración de La Arena y Cimavilla como zonas de mercado residencial tensionado en contra del criterio del gobierno local de Gijón y tras la fallida licitación del municipal Plan Llave, el Ayuntamiento pone en marcha su nuevo programa de fomento del alquiler, el "Gijón confía alquilando" de la Empresa Municipal de la Vivienda, como su herramienta principal para intentar solventar parte de los problemas en el acceso a la vivienda que tienen los gijoneses. El reto es movilizar vivienda vacía aportando desde la administración pública mayores seguridades a los propietarios.

El programa de Emvisa, entidad que preside el concejal popular Guzmán Pendás, se presenta hoy en la Casa Consistorial pero no será hasta el lunes cuando la veintena de inmobiliarias implicadas en el proyecto como agentes colaboradores empiecen a recibir a los propietarios que quieran incorporar sus pisos a este programa. Viviendas que, tras lograr el visto bueno de la entidad municipal, serán accesibles a los inquilinos interesados a través de un portal web específicamente diseñado para este operativa.

Registrándose en ese portal, los inquilinos podrán acceder a información de los pisos e ir tramitando la documentación que se les requiera. Cuando haya más de un candidato por piso ofertado que cumpla todos los requisitos la elección final del adjudicatario será por sorteo. Desde Emvisa se reivindica la importancia de la colaboración público-privada en la que se sustenta este programa y la transparencia y eficiencia que supone la gestión informatizada de todo el proceso.

Garantías a los propietarios

El papel de la empresa municipal es dar garantías a los propietarios e inquilinos que se involucren en la iniciativa. En el caso de los propietarios, Emvisa asume los gastos de gestión de las inmobiliarias, valida la idoneidad del inquilino, ofrece asesoramiento jurídico, concede un seguro de impago de 15 meses durante los primeros tres años del contrato y otro de multirriesgo del hogar al que se vincula el pago de hasta 6.000 euros por actos vandálicos o de mala fe. Solo se aceptarán viviendas que tengan la consideración de Emvisa de "vacías o desocupadas" o que siendo de uso turístico decidan incorporase a un uso "residencial habitual y permanente".

Las garantías para los inquilinos empiezan con la limitación a 650 euros del alquiler de los pisos que se oferten pero también se les ayudará con asesoramiento jurídico y la imposibilidad de incorporar aval en el contrato. No se aceptarán arrendatarios para los que el coste anual del alquiler suponga más de un tercio de los ingresos brutos que generen al año.