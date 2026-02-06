Trámites por una web e inquilinos por sorteo: nuevo plan de alquiler edl Ayuntamiento de Gijón
"Gijón confía alquilando" dará apoyo al paso a vivienda residencial habitual de pisos turísticos
Con el Principado tramitando la declaración de La Arena y Cimavilla como zonas de mercado residencial tensionado en contra del criterio del gobierno local de Gijón y tras la fallida licitación del municipal Plan Llave, el Ayuntamiento pone en marcha su nuevo programa de fomento del alquiler, el "Gijón confía alquilando" de la Empresa Municipal de la Vivienda, como su herramienta principal para intentar solventar parte de los problemas en el acceso a la vivienda que tienen los gijoneses. El reto es movilizar vivienda vacía aportando desde la administración pública mayores seguridades a los propietarios.
El programa de Emvisa, entidad que preside el concejal popular Guzmán Pendás, se presenta hoy en la Casa Consistorial pero no será hasta el lunes cuando la veintena de inmobiliarias implicadas en el proyecto como agentes colaboradores empiecen a recibir a los propietarios que quieran incorporar sus pisos a este programa. Viviendas que, tras lograr el visto bueno de la entidad municipal, serán accesibles a los inquilinos interesados a través de un portal web específicamente diseñado para este operativa.
Registrándose en ese portal, los inquilinos podrán acceder a información de los pisos e ir tramitando la documentación que se les requiera. Cuando haya más de un candidato por piso ofertado que cumpla todos los requisitos la elección final del adjudicatario será por sorteo. Desde Emvisa se reivindica la importancia de la colaboración público-privada en la que se sustenta este programa y la transparencia y eficiencia que supone la gestión informatizada de todo el proceso.
Garantías a los propietarios
El papel de la empresa municipal es dar garantías a los propietarios e inquilinos que se involucren en la iniciativa. En el caso de los propietarios, Emvisa asume los gastos de gestión de las inmobiliarias, valida la idoneidad del inquilino, ofrece asesoramiento jurídico, concede un seguro de impago de 15 meses durante los primeros tres años del contrato y otro de multirriesgo del hogar al que se vincula el pago de hasta 6.000 euros por actos vandálicos o de mala fe. Solo se aceptarán viviendas que tengan la consideración de Emvisa de "vacías o desocupadas" o que siendo de uso turístico decidan incorporase a un uso "residencial habitual y permanente".
Las garantías para los inquilinos empiezan con la limitación a 650 euros del alquiler de los pisos que se oferten pero también se les ayudará con asesoramiento jurídico y la imposibilidad de incorporar aval en el contrato. No se aceptarán arrendatarios para los que el coste anual del alquiler suponga más de un tercio de los ingresos brutos que generen al año.
"Gijón confía alquilando"
- Un programa de la Empresa Municipal de Vivienda para sacar al mercado del alquiler vivienda considerada vacía o desocupada.
- Son consideradas viviendas vacías o desocupadas en este programa las que no tengan ninguna persona empadronada, un consumo inferior a los 750 kilowatios al año, que no hayan estado en el mercado de alquiler en los últimos cuatro meses o que decidan pasarse de un uso turístico a un uso residencial habitual y permanente.
- El tope máximo de alquiler permitido se fija en 650 euros.
- A los propietarios se les dará desde Emvisa un seguro de impagos, y otro de hogar al que se vinculan garantías de hasta 6.000 euros por actos vandálicos o de mala fe.
- Emvisa asume el pago de los gastos de gestión que cobrarán las inmobiliarias.
