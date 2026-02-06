Los vecinos de Cimavilla y La Arena esperan que la declaración como zona tensionada sea un "alivio" para la crisis de vivienda

La pareja formada por el vasco Xavier Apaolaza y la uruguaya Julia Bandera se trasladó a Gijón por motivos laborales en diciembre de 2024. El barrio de La Arena les enamoró y consiguieron vivir de alquiler durante seis meses en la calle Marqués de Urquijo. Sin embargo, en junio debían salir de esa vivienda de alquiler estacional. "Vimos casi imposible encontrar algo en Gijón y llegamos a pensar en irnos a Oviedo en verano, aunque tuviéramos que venir a diario", explican estos jóvenes, que "por suerte" terminaron encontrando un piso en Ezcurdia, donde residen en la actualidad. El suyo es tan solo un ejemplo de la dificultad que encuentran quienes quieren establecerse en barrios como Cimavilla o La Arena, para los que el Principado ya ha activado el procedimiento para declararlos como zonas tensionadas de vivienda.

Apaolaza y Bandera confían en que esta medida que espera llevar a cabo el gobierno regional sirva para regular los precios de los alquileres y reducir el "excesivo uso turístico y vacacional". "Por menos de 800 euros no encuentras nada. Es una barbaridad lo que piden y, encima, en casi todos te echan cuando llega el verano", remarca la pareja, que incide en que "tienen que hacer algo para que los precios no se sigan disparando".

"Si no, los jóvenes siempre vamos a estar con la inseguridad de que pueden subirnos todavía más el alquiler cuando empieza el año", subraya Apaolaza, quien al igual que su pareja espera poder llevar a cabo su futuro en La Arena. "Nos encanta el barrio y hay que cuidarlo entre todos para que no pierda su ambiente", señalan.

Por ahora, La Arena y Cimavilla forman parte de las zonas incluidas en el diagnóstico previo que ha salido a información pública por 20 días para recibir alegaciones. Desde la consejería de Ordenación del Territorio esperan que la aprobación definitiva de esas zonas se produzca en marzo a través del Consejo de Gobierno. Después, confían que en abril arranque la negociación con el Ministerio de Vivienda sobre la financiación a recibir para ejecutar esas medidas.

En los informes publicados en el Boletín Oficial del Principado, el gobierno regional remarca que tanto en Cimavilla como en La Arena el acceso a una vivienda en propiedad supone un gasto para las familias más alto que el 30% de sus ingresos, el umbral máximo que marca la ley estatal. Con esta ley, la administración podrá intervenir en el mercado inmobiliario. Asimismo, de forma paralela, el Principado llevará a cabo limitaciones a las viviendas turísticas en las zonas tensionadas.

En su caso, La Arena cumple tres de los cuatro criterios en los que se basa el Principado para declararla como zona de mercado residencial tensionado. "Los precios han crecido en exceso. Mucha gente se ha tenido que ir a otros barrios. A algunos familiares nuestros les ha pasado", comenta Mari García-Monteavaro, al tiempo que su sobrina, Belén, pone el foco en que "alquilar aquí un piso es casi imposible". "Vemos bien que regulen los precios. Todo el mundo tiene derecho a poder hacer una vida. Ahora mismo, la mayoría de jóvenes no salen de la casa de sus padres hasta que tienen más de 30 años. Eso es un peligro porque, además, los barrios se envejecen demasiado", desarrolla.

Noticias relacionadas

En Cimavilla, uno de los factores que más preocupa a los vecinos es el incremento de pisos turísticos. En los últimos cinco años, José Antonio Marino Menéndez ha visto cómo en el bloque de la calle Gregorio García Jove, donde ha residido durante toda su vida, se han creado tres pisos turísticos. "Los ruidos son excesivos", asegura Marino. Su hija, María José, defiende que "la idea de la zona tensionada puede ser una buena opción para aliviar la situación y que haya un equilibrio". En esa misma línea se pronuncia Julio Rodríguez, vecino de la plaza de la Soledad desde 2007. "Desde que me vine, los precios han crecido muchísimo y hay pisos de uso turístico se han multiplicado", apunta.