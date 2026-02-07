Más de 300 convocados en Gijón para dos plazas de auxiliar en Vipasa

Más de 300 personas se habían apuntado a la prueba de selección la entidad pública de vivienda Vipasa para cubrir dos puestos de auxiliar administrativo. El examen se desarrolla durante esta mañana en el campus universitario de Gijón y los aspirantes recibieron la visita del consejero de Vivienda de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, que explicó que se trata del primer “proceso selectivo homologable” que se realiza en Vipasa para su cobertura de puestos. “Avanzamos en transparencia y con procesos rigurosos que garantizar la capacidad los méritos y la igualdad”, defendió.

Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) articula esta prueba de selección como un concurso de oposición, con una fase eliminatoria que toma forma con un cuestionario de tipo test. Se habían apuntado a esta prueba 348 personas, si bien desde la Consejería están pendientes de que termine la prueba para comprobar cuántos de esos inscritos han llegado a realizar el examen como tal.

La demanda, en cualquier caso, excederá con creces la oferta: solo dos plazas de auxiliar administrativo. Los organizadores fueron estrictos con los horarios y algún aspirante no pudo acceder a la prueba por llegar con unos minutos de retraso.

Un tribunal calificador y revisiones anónimas

El proceso de selección está regido por un tribunal calificador experto, en concreto, por tres funcionarios del Principado y dos técnicas superiores de Vipasa. Este equipo, explican desde Vivienda, elaboraron más del triple de las preguntas que finalmente se incluyeron en el test mediante sorteo para reforzar la “objetividad” del contenido del examen.

Con este nuevo formato de prueba entienden desde Vipasa que quedan reforzadas las medidas de confidencialidad y la custodia del material del examen, garantizando en mayor medida la igualdad de oportunidades de los aspirantes. Las correcciones de las pruebas se harán guardando el anonimato del examinado. “Es un proceso de selección limpio”, aseguró Zapico. “Esto es algo que tiene que venir para quedarse”, añadió.

En busca de una nueva gerencia

Por otra parte, preguntado por el cese de la anterior gerente de Vipasa, Susana González, y cuya sustitución está generando quejas en la oposición, el consejero señaló que sigue en marcha “un proceso de selección que culminará en los próximos días”, habiendo terminado ahora el proceso de inscripción de aspirantes cuyas aptitudes serán ahora analizadas. “Será también un proceso completamente enmarcado dentro de la legalidad vigente y culminará con un nuevo o nueva gerente en breve”, garantizó.

Aseguró también el de IU que el cese fue “el fin de una etapa acordado de mutuo acuerdo” con la ya exgerente y que Vipasa “ha tenido siempre una dirección política al frente”.

La situación de Hunosa

Además, preguntado por las críticas sindicales ante la situación de Hunosa, Zapico se limitó a reivindicar su “compromiso” con la empresa pública y considera que el proceso judicial en curso brinda “la oportunidad” de “rectificar” las “cosas que se han hecho mal”. “Cúmplase la sentencia y póngase las pilas la dirección de Hunosa”, dijo.