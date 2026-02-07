Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ateneo Obrero de Gijón rinde homenaje a Xuan Bello: "Su defensa de la cultura asturiana estará presente siempre"

"Fue una persona entrañable y colaboradora", destaca Luis Pascual

Luis Pascual, Antón García, David Guardado, Montserrat López Moro, Vanessa Gutiérrez, Emilia Vázquez y Paz Fonticiella, esta mañana, en el Antiguo Instituto.

Luis Pascual, Antón García, David Guardado, Montserrat López Moro, Vanessa Gutiérrez, Emilia Vázquez y Paz Fonticiella, esta mañana, en el Antiguo Instituto. / Ángel González

Nico Martínez

El Ateneo Obrero de Gijón llevó a cabo este sábado en el Antiguo Instituto un emotivo acto de homenaje al escritor Xuan Bello, quien falleció a los 60 años de forma repentina en julio de 2025. "Su labor y su defensa por la llingua y la cultura asturiana se quedará para siempre con nosotros", expresó el presidente de la entidad, Luis Pascual, quien destacó que Xuan Bello "fue una persona entrañable en el trato y colaboradora en todo lo que se le pedía".

Al acto para poner en valor el legado de Xuan Bello asistieron numerosas personas. Entre ellas estuvieron la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, y la edil de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro.

"Llegó al corazón de muchísimas personas con su literatura", remarcó Gutiérrez, que ensalzó "la reflexión, sensibilidad e inteligencia" de Xuan Bello, así como su compromiso social y cultural. Además, la consejera de Cultura indicó que "desde el Gobierno de Asturias vamos a dedicarle el 2027 a la memoria y a la figura de Xuan Bello". "Será su año. Queremos rendir tributo, homenajear y ayudar a que su gran legado permanezca", aseveró.

Por su parte, Montserrat López Moro definió a Xuan Bello como "un poeta polifacético y una voz honesta". "Ya no está aquí físicamente, pero su voz y sus libros permanecen", subrayó la edil de Cultura.

