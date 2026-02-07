Destroza una habitación de un hotel en Gijón, denuncia que le cobraran la reparación de 120 euros y termina detenida en Valladolid: la rocambolesca historia de una turista en Asturias
Los hechos sucedieron en octubre del año pasado
Agencias
Provocó severos destrozos en una habitación de un hotel en Gijón. Denunció a la Policía Nacional el cargo que le hizo el establecimiento por dichos detrozos haciendo ver a los agentes que le habían quitado el dinero de la cuenta... y terminó detenida porque, efectivamente, era perfectamente consciente de por qué le habían cobrado.
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer por una simulación de delito tras haber denunciado en octubre de 2025 un cargo de 120 euros que había recibido en su cuenta bancaria y que según ella era fraudulento, si bien la mujer era conocedora de ese cargo ya que se correspondía con el importe de los daños que había ocasionado en la habitación de un establecimiento hostelero en el que se alojó en Gijón, según informó la propia Policía Nacional a través de un comunicado.
La investigación
Los investigadores de la Policía Nacional competentes para esta denuncia realizaron gestiones para averiguar lo ocurrido y determinaron que la denunciante se había hospedado desde el 1 hasta el 4 de octubre en el establecimiento hostelero en Gijón que contrató a través de una conocida plataforma de alquiler de inmuebles.
Según la investigación policial, la mujer denunciante había ocasionado unos daños en la habitación donde pernoctó esos días, que obligó al establecimiento a la compra de un colchón, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press. Una responsable del local había puesto en conocimiento de la mujer el cargo que se le iba a hacer en cuenta y el motivo del mismo.
La mujer sabía el por qué del cargo
Cuando los agentes comprobaron todos estos hechos y verificaron que la mujer era conocedora del cargo y su concepto, procedieron a la detención de la mujer en la tarde del 5 de febrero como presunta autora de un delito de simulación de delito. La detenida fue oída en declaración en dependencias policiales, y posteriormente quedó en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello.
El atestado instruido se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente.
