Gijón bendice el estandarte de la Hermandad de Santa Águeda, que quiere sumarse a las procesiones: "Vamos creciendo poco a poco"

Decenas de devotos acudieron este mediodía a la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón con motivo de la misa especial en honor a Santa Águeda de Catania, la protectora de las mujeres y patrona de las enfermeras. Las componentes de la Hermandad de Santa Águeda, creada hace cinco años, aprovecharon la cita para que el rector del templo, Manuel Robles, realizara la bendición del flamante estandarte de la cofradía. "Vamos creciendo poco a poco", señaló Belinda Sánchez.

La misa en la basílica de Gijón en honor de Santa Águeda, en imágenes / Ángel González

Para conseguir una mayor afluencia de fieles, la hermandad decidió que la celebración en la Iglesiona se llevara a cabo este sábado, a pesar de que la festividad de Santa Águeda se conmemora cada 5 de febrero. La basílica rozó el lleno. En las primeras filas estuvieron la alcaldesa, Carmen Moriyón, las componentes de la hermandad, y los hermanos mayores del resto de cofradías de la ciudad.

La misa por Santa Águeda dio comienzo a las 12.30 horas. Las integrantes de la hermandad aparecieron con sus clásicos mantos rojos y procesionaron por el interior de la Iglesiona. Una vez iniciada la celebración, Manuel Robles defendió que "la Basílica y la hermandad son un lugar en el que se encuentran la compasión, la misericordia y el cariño".

Los retos de la hermandad

En la celebración, como cada año, no faltó el reparto de las tradicionales galletas llamadas "tetillas". Esta tradición se realiza para conmemorar el martirio que sufrió la santa, una joven mártir a la que el cónsul romano Quinciano ordenó que le cortaran los pechos en forma de venganza por haber rechazado sus intentos de seducirla. "Es una santa que representa muy bien el dolor de las mujeres cuando tienen que ser fuertes ante una enfermedad, especialmente a la del cáncer de mama", subrayó Belinda Sánchez.

Tras haber logrado contar con un estandarte, en la Hermandad de Santa Águeda tienen claro cuáles son sus siguientes retos. "Tenemos el objetivo de tener un banderín para poder llevarlo cuando procesionemos en Semana Santa y en el resto de fechas señaladas. Nosotras conseguimos los fondos para ello con lo que vendemos en la entrada de la Iglesiona entre primavera, verano y otoño", agregó Sánchez, que aseguró que "queremos seguir creciendo para dignificar a Santa Águeda, ya que todo esto es una forma de honrarla y de mostrar nuestra labor al resto de hermandades y vecinos".

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y hermano mayor de la Santa Misericordia, Ignacio Alvargonzález; el hermano mayor de la Santa Vera Cruz, Juan Antonio Rodríguez-Pládano, y el hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, Álvaro Fernández, así como otros representantes del resto de agrupaciones religiosas de la ciudad. Rodríguez-Pládano valoró positivamente que la Hermandad de Santa Águeda quiera sumarse a las procesiones de la ciudad. "Toda la gente que se quiera involucrar para mantener vivas las tradiciones son bienvenidas. Vamos a estar siempre ahí para apoyarlas", afirmó el líder de la Vera Cruz, que añadió que "nos encanta que muestren la tradición de Santa Águeda cada mes de febrero, ya que esto es historia de nuestro pueblo".