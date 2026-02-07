Inquietud en Gijón por varios coches destrozados en la Ería del Piles
Al menos tres vehículos han resultado afectados con diferentes daños
Inquietud en Gijón, en la zona de la Ería del Piles. Varios coches aparcados en la avenida de José García Bernardo han amanecido este sábado con importantes daños.
Los hechos ya están siendo investigados. Al menos tres vehículos tienen distintos daños. Uno de ellos ha sufrido peores consecuencias en la parte trasera.
El que estaba situado a su lado tiene una de sus ventanas rotas y, el otro vehículo afectado, cuenta con desperfectos significativos en la parte delantera.
