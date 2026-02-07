Javier Suárez Llana, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida: "En Gijón, el compromiso con la vivienda que le falta a Foro lo pone IU"

Javier Suárez Llana (Castrillón, 1989) es el hombre fuerte de IU en el Ayuntamiento de Gijón. Y desde esa posición reivindica acciones que mejoren el acceso a la vivienda y pone en valor las que está llevando a cabo la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Principado en manos de su compañero Ovidio Zapico.

Desde el Principado, y en contra del criterio del gobierno de Gijón, se promueve la declaración de La Arena y Cimavilla como zonas tensionadas. ¿Qué pueden esperar de esa declaración quienes buscan vivienda?

Un matiz. Contra el criterio del gobierno, ahora; porque el Principado inició esa tramitación por una decisión del Pleno que sale adelante porque el gobierno se abstiene. La oposición de Foro a las zonas tensionadas solo se entiende desde una defensa de los rentistas frente a los inquilinos, que son los verdaderos vulnerables.

¿Y tras el matiz?

¿Qué se puede esperar? Que los precios bajen porque una de las primeras medidas es el tope de los precios. Eso en el cortoplazo. Y en el medio se trata de intervenir en el mercado a través de todo un abanico de medidas. Medidas urbanísticas que permitan, por ejemplo, una restricción a mayores de las viviendas de uso turístico, medidas de promoción de vivienda pública, medidas fiscales que estimulen la salida al mercado del alquiler de viviendas actualmente vacías...

¿Se queda corto limitar ese proceso a solo dos barrios?

Sí, se queda corto. El estudio previo que hizo la consejería demostró que los cinco distritos urbanos y todos los barrios que hay en ellos eran susceptibles de declararse zonas tensionadas. Por eso nosotros seguimos insistiendo en extender esa declaración.

El Ayuntamiento ha optado por el Plan Llave y el programa "Gijón confía alquilando. ¿Aportan algo?

No, no lo hacen. El primero tiene que ver con la construcción de vivienda protegida y el segundo con la intermediación para que se ponga vivienda vacía en el mercado de alquiler. Esas dos cosas ya las está haciendo la consejería y con mayor éxito. En Gijón, la única vivienda pública que se está construyendo es de la Consejería : las 250 viviendas de la antigua Escuela de Peritos. Y en materia de intermediación de alquiler, más de lo mismo, la Consejería ya puso en marcha el programa Alquilámoste. Así que no entendemos que el Ayuntamiento de Gijón ponga otro. El compromiso que en materia de vivienda le falta a Foro en Gijón lo tiene IU.

¿Por qué el interés especial de IU en plantear iniciativas sobre Cimavilla? Una más el próximo Pleno.

Porque es la zona cero del proceso de turistificación que está afectando cada vez a más barrios de Gijón. En Cimavilla la presión de los alojamientos turísticos es brutal y causa que la gente se esté yendo. Eso y la falta de servicios públicos de proximidad.

Vamos al oeste. ¿Pueden hacer los concejales de Gijón algo más que ir a las protestas que organizan los vecinos para buscar una solución al vial de Jove?

Yo creo que el consenso que se consiguió en la Corporación en este asunto es importante pero también creo que el liderazgo municipal recae en la Alcaldía. Dejando claro que la responsabilidad de lo que está pasando es única y exclusivamente del Ministerio de Transportes, echamos en falta un liderazgo de la Alcaldesa que vaya más allá de enviar cartas. Casi parece que la Alcaldesa da por perdida esa batalla .

Pero fue el Principado quien ante el Consejo Social se comprometió a buscar una alternativa.

Asumió en primera persona el diseño de una propuesta técnica alternativa y esa propuesta está. Es una reordenación de toda la movilidad en la zona oeste, que tiene como eje central el tráfico portuario a través del valle de Aboño, pero que da también un peso importante a la red ferroviaria del tráfico de mercancías. A partir de ahí es competencia del Ministerio.

¿Ayudaría en algo a paliar la contaminación que estuviera operativa la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada?

Es evidente que la fuente mayoritaria de la polución es la actividad industrial y portuaria pero también hay una contribución del tráfico rodado. Lo contrario es negar la evidencia. Y en materia de calidad del aire el Ayuntamiento solo tiene una competencia, la movilidad. No hay otra. Igual que el Ayuntamiento tiene que estar vigilante para que otras administraciones cumplan con sus competencias, él tiene que cumplir con la suya.

¿Es realista decir que el Ayuntamiento puede frenar el paso de los camiones por Príncipe de Asturias?

No, la ley es muy clara. La competencia de las carreteras del Estado es única y exclusiva del Estado. Y Príncipe de Asturias es estatal y, encima, estratégica porque da acceso a un puerto del Estado.

Son muy tajantes en el no a Quirón y la Universidad Europa. ¿No les convencen ni los datos de inversión y empleo?

Son dos proyectos de dos empresas vampiras que lo que vienen es a hacer negocio a costa de dos derechos, el derecho a la educación superior y el derecho a la salud. Y con los derechos no se negocia. Son, además, dos empresas que están permanentemente bajo sospecha.

¿Va de vez en cuando a pasear por Naval Azul?

La verdad es que no estuve todavía.

¿Ni siquiera por la curiosidad de ver uno de los grandes proyectos de ciudad de los que presume el gobierno de Gijón?

Bueno, es que eso no es un gran proyecto. El gran proyecto era construir un parque científico y tecnológico vinculado a la economía azul en esa zona. Lo de ahora es una actuación provisional, una de tantas en nuestra ciudad, que lo que genera es unos pocos metros de paseo. Y de paseo litoral Gijón tiene kilómetros.