Loas al avance para un edificio "icónico" de Gijón: el desbloqueo de la reforma del histórico inmueble de Manuel del Busto en Los Moros

Tras casi tres años de parálisis, los vecinos y comerciantes de la zona habían empezado a perder la esperanza de cara a la reforma del histórico edificio de Manuel del Busto que hace esquina en la calle Munuza con la de Los Moros y León. "Ojalá se pueda reactivar pronto la obra", coincidían quienes ven a diario cómo de aquel "icónico" inmueble tan solo resta la fachada de la planta baja. Ahora, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el reinicio de las tareas puede estar más cerca después de que la consejería de Cultura del Principado de Asturias recibiera esta semana el informe sobre el inmueble. La justificación de los trabajos por parte de la empresa promotora era un requisito clave para que la obra pudiera continuar.

Cristian Fernández, en la calle León. | LUISMA MURIAS

Tan solo resta el visto bueno de Cultura por parte de la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, previo informe sobre el proyecto de reconstrucción de la fachada por parte de los técnicos de la Consejería.

Este importante avance lo recibieron ayer como un alivio en la peluquería La Salá. El negocio está ubicado en Los Moros, junto al edificio de Del Busto y de la parcela colindante -cuyo edificio está derribado- que la promotora quiere utilizar para construir ocho pisos de lujo utilizando esos dos solares. "Es una noticia maravillosa. Cuando consigan que ahí haya una estructura esta calle será mucho más atractiva y eso conllevará que haya más tránsito", indica la encargada de la peluquería, Sara Rodríguez, que agrega que "ojalá el proyecto que tengan sea sencillo y similar a las características que tenía el edificio".

Paula González, a la izquierda, con Sara Rodríguez, ayer, en Los Moros.

Antes de que el Ayuntamiento paralizara la obra en febrero de 2023, la promotora ya había desmontado las dos plantas superiores por el riesgo de desprendimientos. Más tarde, en julio de aquel año, la administración aprobó que se procediera a desmontar también la primera planta. Tal y como apuntó este periódico, la empresa ha trasladado las piezas que desmontó a una nave para restaurarlas o bien replicar aquellas que fueran insalvables por su deterioro. Hasta el momento, desde la Comisión de Patrimonio del Principado ya han puesto el foco en varias ocasiones en la importancia de que este edificio protegido se reconstruya aprovechando esos materiales recuperados.

Precisamente, en esa cuestión hacen hincapié tanto los gijoneses como los trabajadores de los negocios situados en el entorno de la construcción. "La fachada original era emblemática y será clave que intenten hacerla lo más parecida posible", señalan Mateo Alonso y Beatriz Muñiz.

En esa misma línea se pronuncia Cristian Fernández, encargado del restaurante El Borne, situado en la calle León, en la parte trasera del edificio de Del Busto. "Esperemos que no se pierda la esencia que tenía", expresa Fernández, que incide en las situaciones que han sufrido a lo largo de la parálisis de esta obra. "Se llenó toda la finca de maleza y había mucha basura. Llegaban a salir ratas y era desagradable. Hace poco pusieron unos paneles con los que no se ve lo que hay detrás, pero eso estaba como una selva", desarrolla.

Otro de los aspectos en los que se fijan quienes suelen pasear por la zona es el estado de la parte de la fachada que todavía está en pie. "Cada vez que vengo tengo mucho cuidado e intento ir por la otra acera", asegura Ángel Cerreda, un gijonés de 85 años que define al inmueble de Manuel del Busto como "un edificio icónico".

"Mucha pena"

Tanto a Cerreda como a su mujer, Purificación Pérez, les causó "mucha pena" cuando empezaron a desmontarlo. "Siempre nos había gustado y es inexplicable que haya estado parado tantísimo tiempo. Eso ha sido un despropósito", asevera Cerreda, que remarca que "lo que ahora hay que pedirles a las administraciones es que reanuden las tareas pronto y que no se dilate mucho todo el proceso". Su otra petición pasa por que "el aspecto que vayan a tener los futuros pisos no sea como el que tienen algunos edificios que se han ido creando en los últimos años". n