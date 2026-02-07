Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
Las primeras investigaciones descartan muerte violenta
El Cuerpo Nacional de Policía investiga la muerte de un joven de 18 años en Gijón. El cuerpo del joven fue localizado ayer por la tarde en el barrio de Montevil, en concreto en la calle Les Cigarreres. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de agentes de la Comisaría de El Natahoyo así como sanitarios de emergencias médicas que no pudieron hacer nada para salvárle la vida al joven.
Los agentes han abierto la correspondiente investigación sobre lo sucedido. A pesar de que se tuvo conocimiento hace apenas unas horas fuentes consultadas por este periódico indicaron que por el momento se descarta que se trate de un caso de muerte violenta si bien están todavía abiertas todas las hipótesis.
El joven llevaba poco tiempo en España y pertenecía a una familia en la que algunos de sus miembros cuentan con antecedentes penales por delitos como el robo en el interior de vehiculos estacionados. Por el momento el cuerpo sin vida del joven ha sido traslado al instituto de medicina legal de Oviedo para hacerle la autopsia y ver si tras el fallecimiento pudiera haber algún tipo de intoxicación. El fallecido murió en casa de la hermana, donde vivía también con su cuñado.
