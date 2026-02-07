"La M.O.D.A." pone a bailar a Gijón, así fue su concierto en la plaza de toros

Hace años les dijeron que unir "orquesta " y "alcohol" en el nombre de una banda, y además de Burgos, no era buena idea. Pero los chavales pensaron que total, que la cosa era pillar los instrumentos y meterse en local a tocar unas coplas. Era aquello de cantar las cosas de las abuelas y tal. Pero acabaron siendo el grupo de moda. "La Maravillosa Orquesta del Alcohol" son los héroes del sábado, del viernes y de cualquier día de la semana que se suban a un escenario. Pese al pufo que les dejó weego han levantado una gira que este viernes llegó a Gijón y reventó, quizás más de lo adecuado, el Gijón Arena.

David Ruiz sabe que las letras más bonitas ya están escritas pero eso no le impide levantar los adoquines que para ver si debajo hay arena de playa. "La M.O.D.A." sigue manteniendo la esencia de orquesta pero ha logrado ganarse a un público que aprecia la sinceridad, o así.

"La M.O.D.A." llenó en Gijón, ninguna novedad porque ha vendido todas las entradas de la gira, pero lo más importante es que al final se trata de bailar, y eso se puede hacer con las canciones de su último disco "San felices" y con las de esa joya que es el "Nuevo cancionero burgalés "Sobre esos dos LPs, que de eso se trata, de hacer discos redondos, se sustentó el concierto. Un repertorio calculado al milímetro que parece estar pensado más para los músicos y no hay nada mejor, porque si ellos bailan...

"La M.O.D.A.", esta de moda porque casi 3.000 personas cantaron cada verso de todas. Por nombrar: "Miraflores", "San Felices", "héroes del sábado", "letra helvética ", "Alsa pa Madrid".