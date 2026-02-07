Nuevos "contactos" entre el Principado y el Ayuntamiento de Gijón para impulsar vivienda pública

"Está habiendo contactos estos días, pero yo les instaría a cerrar definitivamente todo lo que tiene que ver con la cesión de suelo". Lo dijo esta mañana el consejero Ovidio Zapico, responsable de Vivienda, respecto a las negociaciones en marcha entre Principado y Ayuntamiento para que los segundos cedan al primero espacios municipales donde poder impulsar promociones de vivienda para alquiler asequible. El consejero de Izquierda Unida lanzó una crítica velada al recién presentado programa municipal de "Gijón confía alquilando", que cuenta con la colaboración de 23 inmobiliarias, porque dijo: "Nosotros ponemos en el centro a las personas en nuestras políticas, no a las inmobiliarias, como leo hoy (en prensa) que hacen otros aquí en Gijón. Las personas frente a las inmobiliarias; las personas y sus derechos frente a los negocios y la especulación".

Lo interesante de estas declaraciones del consejero es que parece haber acercamientos entre dos administraciones que hasta hace unos meses parecían más enfrentadas en sus respectivas políticas de vivienda. El acercamiento es más bien tímido: desde el gobierno local se sigue criticando con dureza la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas, un trámite que el Principado ya ha dicho que llevará a cabo de cualquier manera. El pasado mes de diciembre, sin embargo, una primera reunión formal sobre este tema entre Zapico y la alcaldesa Carmen Moriyón se saldó con la aparente voluntad por ambas partes de mantener sus propias hojas de ruta sin poner impedimentos cruzados.

El Plan Llave

El consejero llegó a decir, por ejemplo, que las promociones de vivienda pública del Principado podrían convivir con el Plan Llave, que es la apuesta municipal para construir viviendas protegidas con mecanismos de colaboración público-privada. Para lo primero, para la promoción de vivienda pública desde el Principado, el Ayuntamiento debe ceder suelo municipal. Y para lo segundo, para que el Plan Llave tenga posibilidades de prosperar, el Principado debe actualizar el precio del módulo de construcción de vivienda protegida, ya que con la tarifa actual las constructoras ya han dicho que nos les cubre los gastos.

Las zonas tensionadas

La alcaldesa Carmen Moriyón había dicho en el pleno del debate sobre el estado del municipio que las últimas comunicaciones con el equipo de Zapico pasaban por convocar una nueva reunión este mes. Y a tenor de las declaraciones de Zapico hoy esos trámites de negociación están, al menos, en marcha. El consejero, no obstante, y en una línea similar a lo manifestado en este periódico por el edil de IU Javier Suárez Llana, reivindicó que "el único esfuerzo que hay en materia de vivienda en Gijón lo está poniendo Izquierda Unida". "Tenemos ya ahí inminente la declaración de zonas tensionadas para La Arena y para Cimavilla, con unas medidas correctoras que se aplicarán también con un decreto que tiene que entrar ahora a elaborarse. Con él limitaremos también nuevas licencias de pisos turísticos tanto en La Arena como en Cimavilla", resumió. "Y sin duda habrá que seguir haciendo más, porque el problema de la vivienda en Gijón es un problema de primera magnitud", añadió.

Pendientes del Plan Estatal

Por último, sobre la actualización del módulo de construcción de vivienda protegida, Zapico señaló: "Estamos a expensas de que se apruebe por parte del Gobierno Central el Plan Estatal de Vivienda. Lleva un mes de retraso y es importante que se apruebe, porque eso nos permitirá realizar unas políticas con unas sendas de financiación para los próximos años. Y de ahí también depende la actualización del módulo". "Hasta que no tengamos el Plan Estatal de Vivienda va a ser difícil avanzar en esa dirección", admitió. Consideró que, hasta entonces, el Principado puede "seguir avanzando" con planes como "Alquilámoste". "Un ejemplo: cerca de El Humedal, en la calle Llanes, ya logra romper el precio del mercado en 420 euros. Un piso de unos 100 metros cuadrados con una referencia de 1.050 euros de alquiler nosotros lo vamos a tener por 630", señaló.