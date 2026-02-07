Una reforma por una empresa gijonesa, grandes colas con gente disfrazada para degustar sus tortitas de osito y "maids": Gijón abraza al café Kawaii

Muchas semanas de expectación y ya por fin es una realidad. Gijón abraza un nuevo negocio. Uno, que va a dar que hablar y que, de hecho, lleva dando que hablar ya desde hace tiempo. El cafe Kawaii ya es una realidad en el paseo de Begoña. El local, al frente del teatro Jovellanos, abrió sus puertas sobre las diez de la mañana. Y la expectación ha sido enorme. Se han formado colas kilométricas y tal y como se pudo escuchar a varios transeuntes... "hay hasta gente disfrazada esperando por entrar". E

El cafe Kawaii no es una cafetería como otra cualquiera. Tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio son algunas de las propuestas del próximo local en el que, con temática algo japonesa, te atienden lo que se conoce como "maids". Por cierto, que la reforma ha tenido su intríngulis porque el local luce una decoración la mar de llamativa. Dicha obra tiene sello gijonés puesto que ha corrido a cargo de la firma Innova y Mejora, una importante constructora de la ciudad que lidera Alfredo Barro. Dicha constructora está detrás de muchos proyectos, pero uno de los más llamativos fue la reforma de un ático en la calle San Bernardo donde apareció una curiosa botella con un mensaje dentro. Aquella historia fue muy comentada el año pasado...

Una carta muy llamativa

En cuanto al cafe Kawaii, en su carta hay todo tipo de dulces y bocados salados que van desde los 3 hasta los 11 euros. Desde bowls de batidos; gofres de unicornio, arcoíris o matcha; crepes de Lacasitos o el del monstruo de las galletas; tostadas saladas y dulces de crema de cacahuete; bagels salados; y sándwiches fríos. Además de tartas, brownies, cookies, cupcakes, berlinas y bollería. Su postre más vendido son las tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella.

Colas delante del negocio / LNE

Las de fruta, de color rosa, también gustan mucho. A su vez, tiene extravagancias como el Raimbow Cheese Sandwich, "·el sándwich de queso más cute que verás", aseveran en su carta. La propuesta líquida está formada por cafés, frappés y superlattes, infusiones y tés, refrescos, batidos de helado, zumos naturales, cervezas, cocktails y bebidas coreanas, con y sin alcohol.

