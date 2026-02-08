La figura de la semana: Eva Friera, la enfermera que liderará al equipo más laureado de Asturias

Corría 2016 cuando, al término de una reunión con María Fernández, "Pulgui", hoy ayudante de Tasha Lee en el cuerpo técnico del primer equipo del Telecable y entonces entrenadora del equipo sub-15 masculino, Eva Friera se acercó a preguntar si podía ayudar en algo. "Pues la verdad es que necesitamos un delegado para el equipo de tu hijo". Así empezó la estrecha vinculación con el club de La Calzada de su próxima presidenta, una mujer que, parafraseando el lema de la entidad, la ha convertido en su equipo, su gente. Delegada, colaboradora habitual, miembro de la junta directiva y, desde el próximo jueves 12, primera mujer al frente de la entidad fabril. Friera encabeza la única candidatura presentada a las elecciones del Telecable, que será validada una vez se compruebe que todo el papeleo es correcto.

A primera vista, Friera, gijonesa de 47 años, se asoma muy distinta a su predecesor, José Luis Souto, y no solo por ser mujer. Vivaracha, dicharachera, contrasta con el semblante serio de Puskas. Pero su objetivo es el mismo: el progreso de un club que lucha a brazo partido por hacerse un sitio destacado en la sociedad partiendo de un deporte minoritario como el hockey sobre patines. Por eso, porque el objetivo es común, no hay en el Telecable facciones ni grupos: la nueva junta directiva incluye entre sus miembros a los dos presidentes anteriores, tanto Souto como Juan Ramón Naves, que regresa a los órganos de dirección aunque en el fondo nunca se ha ido.

El mundo laboral de Eva Friera gira en torno a la Enfermería, concretamente en el área de salud mental. Trabaja en el Centro de Salud Puerta de la Villa y es propensa a asumir proyectos, como los relacionados con la docencia, la formación de nuevos residentes. También ha participado en múltiples jornadas de formación y divulgación sanitaria.

Madre de dos hijos, siempre se ha involucrado especialmente. Es por ello por lo que formó parte de la cooperativa del colegio Andolina, en busca de una primera enseñanza alternativa al sistema. Y su acercamiento al Telecable está ligado al interés de sus vástagos por el patinaje y el hockey sobre patines. Se metió en él de la mano de su hijo mayor, que tiene 21 años, y ahora mismo es la delegada del equipo de su hija, de 13. Su afición por el club fue creciendo y ahora es una de sus mayores incondicionales. Fue de las que tuvieron la suerte de vivir en directo la coronación del Telecable como mejor equipo del mundo, tras ganar la Copa Intercontinental en Argentina en 2024.

Vicepresidenta en la directiva presidida por José Luis Souto, es una imprescindible de Mata Jove, donde nunca sobran manos. Habitualmente ejerce de delegada de pista, pero este sábado formó parte de la mesa de anotadores. Está donde haga falta. Y donde hará falta a partir de ahora es en las reuniones sobre la gestión del club fabril. Un tanto alérgica al primer plano, "abrumada por el liderazgo", la idea de Eva Friera es trabajar en equipo, aprovechar el impulso que han sabido dar los antiguos rectores del Telecable y aportar algo de aire fresco con refuerzos del exterior. El fin último, consolidar un proyecto que ha avanzado mucho en los últimos años en todos los aspectos, deportivos, económicos y sociales, pero al que todavía le queda mucho camino por recorrer.