Gijón avanza en la conservación de árboles singulares: esta es la cantidad que invirtió Medio Ambiente en 2025

El Ayuntamiento de Gijón avanza en la conservación de árboles singulares. La concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad invirtió en 2025 un total de 75.000 euros en distintas acciones con el objetivo de conservar 133 árboles singulares del concejo.

Esta cantidad la ejecutó la concejalía que lidera el popular Rodrigo Pintueles con una nueva fase del plan municipal de restauración y conservación del arbolado singular, que permitió al servicio de Parques y Jardines actuar sobre 133 árboles "de especial valor ambiental, histórico y paisajístico". "Queremos cuidar nuestros árboles singulares, aquellos que por su antigüedad, belleza, majestuosidad o rareza son monumentos naturales merecedores de protección", indica Pintueles, que agrega que estos ejemplares son "historia viva de nuestra ciudad, forman parte de la memoria colectiva y requieren una atención especializada".

Por un lado, las tareas que se realizaron en 127 árboles estuvieron centradas, principalmente, en podas selectivas para eliminar ramas secas, mejorar la estabilidad de las copas y acompañar los procesos naturales de envejecimiento del arbolado. Asimismo, se llevaron a cabo intervenciones específicas en otros seis árboles singulares, algunos de ellos catalogados como Monumento Natural, "con medidas adaptadas a las necesidades de cada caso", señalan fuentes municipales.

Reducir riesgos de caídas

Respecto a estas acciones, Pintueles subraya que "se trata de aplicar tratamientos muy especializados y precisos que permitan alargar la vida de estos ejemplares, reducir riesgos de caídas o colapsos y mejorar la calidad de nuestro patrimonio verde".

Otras de las actuaciones que se pusieron en marcha fueron mejoras del suelo en la base de los árboles, retirada de pavimentos que dificultaban la oxigenación de las raíces, colocación de protecciones perimetrales y la instalación de anclajes dinámicos, sistemas flexibles que refuerzan la estabilidad de los ejemplares sin limitar su desarrollo natural.

Esas tareas, explican fuentes municipales, las realizaron profesionales especializados en arboricultura, siguiendo estándares técnicos "de máximo respeto al árbol". "Estamos hablando de ejemplares insustituibles, muchos de ellos centenarios, que requieren un tratamiento experto y un seguimiento continuo", puntualiza Pintueles.

Este plan contó con un plazo de ejecución de tres meses e incluyó la elaboración de una ficha individualizada de cada árbol intervenido. Esos archivos se utilizarán como base para su mantenimiento futuro y para un seguimiento técnico continuado.

Desde el Ayuntamiento aseguran que, según las estimaciones técnicas, "estas intervenciones ya ejecutadas han permitido incrementar el valor de este patrimonio natural entre un 110% y un 125%", además de "mejorar notablemente la seguridad en sus entornos".