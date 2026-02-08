Grave accidente de tráfico en Gijón: un motorista herido y atendido en una UVI Móvil
La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Central
P. P.
Alarma en una céntrica calle de Gijón por un accidente de tráfico que ha tenido lugar sobre las tres de la tarde. El suceso se produjo en la avenida de la Costa, a la altura de la iglesia de los Capuchinos. Como resultado de la colisión resultó herido un motorista que, según los testigos de los hechos, impactó contra un turismo por causas que por el momento se desconocen y que serán investigadas por la Policía Local.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron sanitarios de emergencias médicas a bordo de una UVI Móvil. El motorista tuvo que ser evacuado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias como secuencia de la gravedad de sus lesioes.
