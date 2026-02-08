Indalecio Estrada Lozano, director del Centro Integrado de Formación Profesional del Mar de Gijón: "Nos vendría genial tener instalaciones en Naval Azul con Marina Civil"

Indalecio Estrada (Sevilla, 1-5-1956) es desde 2012 el director del Centro Integrado de Formación Profesional del Mar de Gijón, que ofrece una gran variedad de ciclos formativos. Analiza las posibilidades de la Economía Azul en Gijón

¿Cuál es la situación de las profesiones ligadas al mar?

La mayor parte de los empleos están en tierra, en puertos y astilleros. Y los que se embarcan están muy bien remunerados y suelen ser personas con vocación familiar. Son profesionales muy demandados. En tierra no sólo para trabajos relativos a los puertos, sino también en otros lugares. Los de máquinas están preparados para resolver problemas y tienen que saber de todo, porque en alta mar no va a haber nadie que pueda a ir a ayudarles y tienen que buscarse la vida. Por eso los demandan en industrias que no son marítimas e incluso en hospitales para tareas de mantenimiento.

¿Cómo influyen las nuevas tecnologías?

Igual que en todos los sectores, es un cambio de era y muy rápido. Habrá que ver cómo impacta la inteligencia artificial.

¿Y en la formación?

Vamos a ser diplomáticos; el sistema siempre va por detrás de la realidad y ahora va muy por detrás, porque la realidad va a una velocidad vertiginosa. Para responde, es necesaria la asociación con el tejido empresarial, ya no colaborar, sino integrarse, porque las empresas necesitan tener facilidades para encontrar mano de obra cualificada.

¿En un momento en el que se apuesta por la economía azul, qué importancia tiene que Gijón cuente con tres centros de formación ligados al mar, como el de FP, la Escuela de Marina Civil y el centro de salvamento marítimo Jovellanos?

Este entorno, y también el de empresas privadas colaborando en esta formación, no es fácil encontrarlo en otros sitios. Pero en la formación no tenemos que pensar quienes estamos, sino qué se necesita en las empresas y qué van a necesitar. Las instituciones tenemos que aliarnos para ofrecerlo. Colaboramos entre las tres instituciones.

¿Hasta qué punto?

Por ejemplo, con Marina Civil, con la que tenemos una fluidez muy importante, estamos tratando de articular un instrumento jurídico para que pueda facilitar lo que ya de facto existe, que es un campus internacional del mar, porque las normas reguladoras del mar son globales.

¿Por qué un instrumento jurídico?

Porque ahora tenemos que hacer "ingeniería educativa" para que un alumno de un centro pueda, por ejemplo, utilizar un simulador del otro. Tenemos que conseguir que no seamos instituciones distintas sino que, a nivel operativo, seamos la misma. Por ejemplo para el uso compartido de simuladores de unos y otros, para que nuestros alumnos se interrelacionen, dentro de una red europea o para que profesores de ambos centros hagan conjuntamente determinadas actividades que necesitamos hacerlas juntos. La estructura administrativa no facilita eso porque es muy rígida. En el campus del mar tenemos que tener un sistema jurídico para superar las dificultades que suponen dos sistemas distintos.

¿Solución?

Estamos elaborando un convenio marco para proponerlo a la Universidad y la Consejería de Educación.

¿Tienen alguna aspiración en cuanto a presencia en el proyecto de Naval Azul?

Nos vendría muy bien a nosotros y a Marina Civil disponer en Naval Azul de algunas instalaciones comunes para ambas y que no tendrían que ser exclusivas, sino que también las podrían utilizar los bomberos o empresas. Nos permitirían superar dificultades que ahora tenemos. Tenemos retos en formación práctica contra incendios con lanchas rápidas, que tenemos que buscar para cada ocasión espacios y huecos disponibles. En general, prácticas vinculadas a salvamento, también al manejo de drones marinos, entre otras.

¿Se lo han planteado al Ayuntamiento?

Antes queremos que esté el documento que estamos preparando de petición, para que esté bien formulado y sea concreto. Lo que vamos a plantearles nos vendrían de cine. Y eso, cuantificado, no es nada desorbitante. Creemos que lo que pedimos, que debe cumplir unos requisitos para sernos útil, puede tener ahí un encaje. Por lo menos que esté la instalación, como si hay que pagarla. Nosotros no decimos que sea nuestra, sino que podamos utilizarla y que esté abierta a otras instituciones o empresas.

¿Qué necesidades tienen perfiladas?

Las necesarias para formaciones homologadas internacionalmente sin que tengamos que pedir como ahora nos pasa permisos cada vez que queremos hacer un curso en otros sitios.

¿Cuál cree que puede ser, dentro de lo que es la economía azul, la principal oportunidad para Gijón, para crecer económicamente, atraer nuevas empresas o que crezcan las que ya están?

Me viene a la cabeza el Puerto, todo su tejido industrial y el astillero. Por supuesto, los sectores pesqueros, los sectores que tienen que ver con acuicultura como SeaEight, con los que colaboramos, o los dela industria conservera. Pero sobre todo el Puerto: más del 85% de las mercancías del mundo van en barco.

¿Qué le pareció el conflicto entre el Puerto y el Ayuntamiento por Naval?

Las instituciones, igual que las empresas, igual que las personas, negociamos. Y como negociamos, escenificamos. Esa es una parte de la liturgia. La política es así.

¿Qué pueden hacer las administraciones para potenciar la economía azul?

Facilitar a las empresas la superación de los obstáculos administrativos. Tenemos que pensar en el cliente, que son los ciudadanos, las empresas o trabajadores o profesionales, y en qué necesitan.

¿Qué ventajas y desventajas ve que tenga Gijón para atraer empresas de economía azul?

En formación somos muy fuertes. Y también tenemos la ventaja del entorno porque Asturias es un lugar atractivo para vivir y eso es algo que valoran los directivos de las empresas; forma parte del salario. Una de nuestras debilidades es que las comunicaciones no son las mejores. Por mar sí son buenas, pero por tierra no son las más espectaculares que pudiéramos tener.

Dentro de los profesionales que forman en el centro, los hay que acabarán pasando muchos meses al año navegando.

Pero en el mar tiene una ventaja, que es que a diferencia de un emigrante que se va a vivir a Alemania, y a lo mejor se queda en Alemania y ya nunca más vuelve aquí, o por lo menos no tributa aquí, el del mar vuelve. Estará cuatro meses en el Índico, no lo discuto, pero viene con una buena retribución y su casa es aquí, su familia está aquí, su inversión es aquí; siguen arraigados.

¿Qué opina de las universidades privadas?

Han venido tres a Asturias, la Europea, Nebrija y Alfonso X, que va a traer a Asturias población de fuera y que no pasaría nada porque hubiera más instituciones del mar aquí si trajeran alguna titulación vinculada. Tenemos que acostumbrarnos a competir. Creo que van a atraer estudiantes de fuera porque la universidad pública en Asturias tiene un gran prestigio y nadie que pueda conseguir una plaza en ella va a pagar por algo que ya puede conseguir gratis.