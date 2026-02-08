El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama

Fue la hermana del joven de 18 años fallecido en la calle Les Cigarreres esta semana la que dio la voz de alarma cuando encontró el cuerpo sin vida de su hermano. Hasta el lugar de los hechos, situado en pleno barrio de Montevil, se desplazaron varias patrullas de agentes de la Comisaría de El Natahoyo así como sanitarios de emergencias médicas que no pudieron hacer nada para salvárle la vida al joven.

Los agentes han abierto la correspondiente investigación sobre lo sucedido. A pesar de que se tuvo conocimiento hace apenas unas horas fuentes consultadas por este periódico indicaron que por el momento se descarta que se trate de un caso de muerte violenta si bien están todavía abiertas todas las hipótesis. Lo primero que hicieron los funcionarios fue tomar declaración a la joven, que aseguró desconocer lo que le había sucedido a su hermano, al que encontró tirado en la cama supuestamente después de haber consumido algún tipo de estupefaciente.

Noticias relacionadas

El joven llevaba poco tiempo en España y pertenecía a una familia en la que algunos de sus miembros cuentan con antecedentes penales por delitos como el robo en el interior de vehiculos estacionados. Por el momento el cuerpo sin vida del joven ha sido traslado al instituto de medicina legal de Oviedo para hacerle la autopsia y ver si tras el fallecimiento pudiera haber algún tipo de intoxicación. El fallecido murió en casa de la hermana, donde vivía también con su cuñado