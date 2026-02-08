Los "líos" del metrotrén de Gijón: un cuarto de siglo de planos y quejas

La constitución de una comisión de trabajo entre las administraciones estatal, autonómica y local echaba a andar hace ahora 25 años el macroproyecto del metrotrén. Y el plan nació con una ambición ya difícil de contener. La oposición de la época llegó a plantear la idea de ampliar la penetración del ferrocarril hasta Villaviciosa aprovechando que se debatía prolongar el túnel desde Viesques y hasta Cabueñes. Y finalmente se aprobó esto último, si bien esa parte del proyecto sigue en fase de diseño. Lo que hoy existe es un túnel entre el centro y Viesques, tras un coste de 138 millones de euros por una obra desarrollada entre 2004 y 2007. A esa inversión hay que sumar más de cinco millones en la redacción de proyectos de estaciones y la ampliación del túnel, unos contratos que llevan años demorándose y que no acaban de concretarse, por ahora, en una licitación de obra.

La por entonces alcaldesa Paz Fernández Felgueroso había respondido a esa propuesta de llevar al tren a Villaviciosa con ironía: “Si la propuesta es en broma, que llegue hasta París”. El concejal Jesús Morales, en la misma línea, decía: “Ya metidos en gastos, yo propongo una conexión con el Orient Express y así nos podemos dar una vuelta por el mundo mundial”. Era febrero de 2002, la constitución del proyecto cumplía un año y el inicio de obras de la primera fase llegarían poco después, en abril de 2004.

Llegó así a Gijón la tuneladora “Noega”, que comenzó a agujerear el túnel por Viesques. Decían los representantes políticos que el metrotrén ya era “imparable”, pero la complejidad técnica de esta obra siempre fue un problema capital. En los primeros 250 metros comenzaron a apreciarse inconvenientes, en 2006 brotaron lodos en la zona de El Bibio y los vecinos empezaron a movilizarse para exigir garantías de que aquella obra no iba a afectar a la estabilidad de sus viviendas. Antes del fin de obra habría algún problema más de inundaciones momentáneas por catas y una caída de la línea telefónica que afectó a 2.000 personas.

Las fotos del túnel inundado

Pero quizás la polémica más simbólica llegó años después de terminarse este tramo de túnel. Era 2016, la ciudad ya hablaba del metrotrén como un proyecto abandonado en el marco de un plan de vías que no acababa de arrancar, y el por entonces grupo municipal Xixón Sí Puede desvelaba una batería de fotografías del estado del túnel, que lucía por completo anegado en varios puntos y con una evidente falta de mantenimiento. En los años siguientes, Adif, además de blindar la seguridad del trazado para evitar intrusiones, lanzó varios contratos de conservación que se han ido renovando. Más recientemente, en 2022, unas catas vinculadas al metrotrén obligaron a blindar la plaza de Europa por una fuga de gas.

El plan hasta Cabueñes

El metrotrén, en su fase de prolongación hasta Cabueñes, sigue en fase de redacción. El contrato se adjudicó en marzo de 2019 y se modificó un par de veces, la última vez el año pasado, y desde entonces el plazo de entrega, que se había marcado en 12 meses, pasó a 74. La inversión ronda por ahora los 2,29 millones. Son recientes también las modificaciones para redactar las estaciones que tendrá el metrotrén a su paso por el casco urbano. La inversión ya realizada en el metrotrén supera ampliamente los 140 millones.

La federación de vecinos

“A más de uno debería caérsele la cara de vergüenza viendo en qué nos hemos gastado un montón de dinero para seguir mintiendo en una obra que dudo que lleguemos a ver”, se lamenta Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana. "Desgraciadamente, nuestros mandatarios nunca han mirado para Asturias en este tema y siempre se han dedicado a pasear a sus ministros por la Feria y a apoyar a sus dirigentes nacionales por más que hagan declaraciones de disgusto por los retrasos”, reprocha. A su juicio, la idea que se planteó a inicios de siglo fue una “fanfarronada de Álvarez-Cascos”. “Siempre dijimos que el túnel era una barbaridad insostenible, pero ahora está hecho y en él estamos gastando mantenimiento”, dice.