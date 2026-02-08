El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar

En febrero del año 2001, el por entonces denominado Ministerio de Fomento y las autoridades locales y autonómicas constituían en Madrid la comisión que formalizaba el inicio conjunto de los trabajos para diseñar el metrotrén. El gran túnel que atravesaría Gijón y que se erigía como una de las piezas centrales del plan de vías cumple 25 años, y lo hace sin demasiadas novedades. Los varios proyectos de redacción pendientes –el diseño completo del entramado está tardando varios años más de lo previsto– fueron actualizados el año pasado para ampliar tanto su presupuesto como sus plazos de entrega y sin que haya aún por ahora ningún compromiso de reactivación de obras en las que ya se han gastado más de 140 millones.

No ayuda a esta idea que en la última actualización de la declaración sobre la red de Adif –unos documentos en los que publicita su cronogramas de redacción, licitación y ejecución de obra de sus proyectos pendientes– no figuren por ahora previsiones de avances para 2026 ni para 2027. En esta declaración sobre la red, actualizada hace dos semanas, tampoco figura la estación intermodal. Ambos planes sí aparecían, citados como en fase de redacción, en la versión de 2025.

Tras fundarse aquella comisión, que blindaba el inicio de los trabajos para un proyecto que el entonces ministro Francisco Álvarez-Cascos había anunciado el verano anterior, parecía que el proyecto podría ir, teniendo en cuenta su complejidad, relativamente rápido. Se hablaba en aquel momento de un túnel ya entonces faraónico, pero más modesto: desde el centro y hasta Viesques. Una gran tuneladora llamada "Noega" iniciaba las labores por el tramo este en abril del 2004 y comenzaban, ya sí, los problemas. Aquella gran obra, que se había cuantificado en cien millones, se topó con problemas en los primeros 250 metros de penetración. La actuación, que tuvo que modificarse respecto a su planteamiento inicial –los problemas geotécnicos del subsuelo fueron mucho mayores de los descritos en los primeros planos–, terminó en 2007 y tras una inversión que años después de finalizar la actuación se cerró en 138 millones de euros.

Para que el metrotrén funcione, sin embargo, ha de conectarse con la futura estación intermodal de Moreda –el túnel llega hasta el Museo del Ferrocarril– y prolongarse al este hasta Cabueñes. Así se decidió entonces y así se ha plasmado en una batería de licitaciones de proyectos de redacción que suman una cuantía económica a estas alturas ya difícil de resumir. Por ejemplo: está el contrato de redacción para prolongar el túnel como tal hasta Cabueñes. Se adjudicó en marzo de 2019 por 1,6 millones y un plazo de 12 meses. Se modificó después en 2020, sumando 187.000 euros y otro año de plazo, y otra vez en 2025, sumando casi medio millón de euros y seis meses más a un plazo total de 74 meses –62 más de los que se estimaban– que, en teoría, termina el próximo marzo. Si no surgen más modificaciones, el precio se quedará en 2,29 millones.

Plazos multiplicados

Pero hay más contratos de redacción. Está el del diseño de la estaciones de El Bibio y Viesques, adjudicado también en 2019 por 888.000 euros y 15 meses de plazo. Se modificó en 2020 sumando 27.900 euros y tres meses y en 2021 con 58.000 euros más y otros tres meses. Como esas ampliaciones de plazo no se cumplieron, este plan se quedaría en casi un millón de euros de coste y 27 meses de plazo. Otro contrato de redacción, para la estación de la plaza de Europa, acumula un desmadre de tiempos aún mayor: se adjudicó en 2019 por algo más de un millón de euros y la previsión de terminar en un año. Tras la última modificación, en julio del año pasado, el coste pasa a 1,47 millones y un plazo de 81 meses.

También el año pasado se licitó una asistencia técnica para la prolongación del túnel, por 453.460 euros y 60 meses de plazo –tuvo que aclarar Adif que esos cinco años de margen cubriría también la fase de obras– y entre 2018 y 2024 se contrataron varios servicios de supervisión, revisión y control del estado del agua, sumando más de medio millón. Todo ello sin contarla inversión de mantenimiento, que suele incluirse en partidas que aglutinan otras instalaciones fuera de Gijón y que no desglosan la inversión concreta para el túnel.