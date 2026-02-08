Sorpresa mayúscula en el movimiento vecinal de Gijón: la parroquia de Veriña encabezará una candidatura a la Federación rural
José Luis García Nicieza aspira a suceder a Miguel Llanos, actual presidente
La Asociación de Vecinos de Veriña ha formalizado la presentación de una candidatura en el proceso de renovación de la ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural de Gijón, Les Caseries. Así lo acaba de hacer saber la asociación en un comunicado. Está por ver si Miguel Llanos, actual presidente, opta por seguir en el cargo.
La lista está encabezada por José Luis García Nicieza, presidente de la AAVV de Veriña, como candidato a la presidencia de la federación. Le acompaña Pilar García Canal (AAVV de Baldornón) como vicepresidenta y José María Fernández López (AAVV de Ruedes) como secretario. La candidatura se completa con Consuelo Fernández García (AAVV de Cenero) como vicesecretaria, Marta de la Paz Martínez Vega (AAVV de Porceyo) como tesorera y José Luis Fernández Fernández (AAVV de Serín) como vicetesorero. Como vocal figura Ana Rivero Costales, también de la AAVV de Porceyo.
La candidatura de Veriña es llamativa. No solo porque en estos procesos, aunque sea a nivel federativo, es raro que haya voluntarios. Sino porque desde hace unos años la parroquia de la zona oeste viene enarbolando una voz que se puede considerar como alternativa dentro del movimiento vecinal. Ya en su día salió, un poco por la puerta de atrás, de la Federación Urbana y posteriormente en la rural siempre ha llevado una voz discordante.
Hubo, incluso, un momento de cierta tensión en Les Caseríes en la que ciertas parroquias de la zona oeste mostraron su malestar. Fue en tiempos del anterior líder vecinal rural, Miguel González Posada. En aquel momento, la federación cerró filas con un comunicado público. Y las parroquias de la zona oeste tampoco movieron ficha. Fue hace ya unos cuantos años, en plena pandemia.
