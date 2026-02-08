Zuñiga confía en el regreso de Morante de la Puebla a la feria de Begoña

El empresario taurino de El Bibio confía en que José Antonio Morante de la Puebla sea uno de los protagonistas de la próxima feria de Begoña. Así lo desveló ayer el propio Carlos Zúñiga durante la entrega del premio al toro más bravo que cada año entrega la peña Eduardo Dávila Miura. "Mi esperanza es que pueda estar en mis plazas, tanto en Gijón como en Aranjuez y el Puerto de Santa María", indicó el representante de Circuitos Taurinos, que también avanzó que este agosto la feria irá del jueves 13 al lunes 7 de agosto con tres corridas de toros, una de rejones y una novillada. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de enero, sí hay conversaciones avanzadas con el torero Andrés Roca Rey y el rejoneador Diego Ventura.

El regreso de Morante a Gijón, después de que el año pasado una cornada en la plaza de Pontevedra le impidiese hacer el paseíllo en el coso de la carretera de Villaviciosa, es, por ahora, "una ilusión". El maestro de la Puebla del Río anunció hace unas semanas su reaparición en la Real Maestranza de Sevilla, tanto para el Domingo de Resurrección como para varias corridas en la feria de Abril. Una vez pasen esos compromisos, y si todo va por el buen camino, es más que posible que se vayan conociendo más plazas. El Bibio y el resto de plazas de Carlos Zúñiga son del gusto de Morante.

Lo que sí es seguro es que la feria arrancará de jueves. Se trata de una petición del Ayuntamiento, como confirmó ayer el empresario, toda vez que el miércoles día 12 de agosto tendrá lugar el eclipse solar. Eso implicará que la feria de Begoña finalice de lunes. "Esperamos que el juego de los toros acompañe y podamos repetir el nivel de presentación", destacó Zúñiga, que grabó un vídeo para los integrantes de la Peña Dávila Miura al encontrarse en plena feria de Valdemorillo, coso madrileño del que también es empresario. El elenco ganadero será el mismo que la temporada pasada: Núñez del Cuvillo, Puerto de San Lorenzo y La Quinta para las corridas a pie, Ribeiro Telles para rejones y La Cercada para la novillada.

La Ventana del Puerto, premio al mejor toro de la feria

El ganadero del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, José Juan Fraile, fue precisamente el protagonista ayer en la emotiva entrega del trofeo al toro más bravo de la feria. Fue para el ejemplar "Dengosillo", premiado con la vuelta al ruedo y desorejado por Alejandro Talavante. "Gijón es una de las ilusiones del verano", reconoció el ganadero, que también ensalzó la labor de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, por su "apoyo sin complejos" a la tauromaquia.

La peña Dávila Miura, que recibió con todos los honores a su presidente, José María Mendoza, tras un invierno dificil, cumplirá el próximo año su primer cuarto de siglo y prevé celebrarlo por todo lo alto. "Esta es una peña especial", agradeció un año más el torero Eduardo Dávila Miura.

Noticias relacionadas

Un burladero de la plaza llevará el nombre de Pilar González del Valle

Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo y gran aficionada a los toros, dará nombre al burladero del Ayuntamiento en El Bibio. Esta decisión, anunciada ayer por la Alcaldesa, se suma al premio nacional de fotografía taurina que también llevará su nombre y que se impulsará este mismo año desde el Consistorio. González del Valle, fallecida el pasado 21 de octubre, estuvo ayer muy presente en la peña Dávila Miura, de donde era socia de honor. Fue su hija, María Ureña, quien tomó la palabra para destacar el cariño de su madre a Asturias y a la feria de Begoña. "Era gijonesa de adopción, de sus amigos de su Gijón del alma", destacó Ureña en una emotiva celebración en el Palacio de La Riega. Moriyón, por su parte, recordó que la feria de Begoña gana peso a nivel nacional cada año.