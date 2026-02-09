"La ciudad como escenario": Así es el planteamiento del L.E.V. Festival en los equipamientos municipales de Gijón

Sin prisa, pero si pausa, ha pasado casi un año desde la última ocasión y ya está a la vuelta de la esquina. Se trata de la nueva edición del L. E. V. Festival (Laboratorio de Electrónica Visual), que en 2026 cumple su vigésimo aniversario, que se celebrará por todo lo alto con lo mejor del panorama audiovisual, concentrando sus actuaciones en la Universidad Laboral entre el 30 de abril y el 1 de mayo.

Como viene siendo tradición, la organización espolvoreará por el callejero gijonés un puñado de instalaciones artísticas gratuitas, aún por confirmar, pero de las cuales ya se están ultimando los detalles. Precisamente, este lunes los codirectores de la cita, Nacho de la Vega y Cristina de Silva mantuvieron una reunión con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador y el presidente de Divertia, Oliver Suáres, para tratar "terminar de perfilar" las actividades del certamen anual en los equipamientos municipales.

¿El leitmotiv de este año? "La ciudad como escenario", precisan sus codirectores, a falta de las confirmaciones pendientes tras el avance proporcionado hace unos pocos días de algunos de los principales nombres de su cartel.

Los aficionados al sonido electrónico y al audiovisual contemporáneo conocen de sobra el funcionamiento de este festival de largo arraigo en la villa marítima, pero nunca está de más refrescar la memoria y darlo a conocer para los neófitos. El evento, además de sus platos fuertes de las actuaciones de talla internacional, prepara un conjunto de actividades de libre acceso distribuidas en distintos espacios municipales y enclaves urbanos, "concebidas para acercar al público el arte digital contemporáneo y las nuevas realidades extendidas y deslocalizar la oferta cultural".

Las propuestas "innovadoras y basadas en narrativas digitales emergentes" que L. E. V. acerca a los gijoneses es habitual encontrarlas en la Colegiata del Palacio de Revillagigedo, en el Antiguo Instituto o la Escuela de Comercio, entre otras ubicaciones. "Este circuito impulsa la experimentación con nuevos formatos y ofrece una programación atractiva tanto para públicos especializados como para nuevos espectadores, integrándose de manera orgánica en la vida y los espacios de la ciudad", indican De la Vega y De Silva.

Buenas valoraciones dentro de la cultura regional y nacional

L. E. V. Festival puede sacar pecho de figurar entre las mejores propuestas en varias ramas diferentes de la cultura nacional, a tenor de lo que se desprende del informe "Lo Mejor de la Cultura 2025", realizado por el Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporánea y liberado el 29 de enero de 2026 en un acto celebrado en el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander.

A nivel asturiano, empata en un noveno puesto con la FeLiX (Feria del libro de Xixón), la Semana Negra de Gijón y la actividad del teatro Palacio Valdés, en un ránking liderado por Museo de Bellas Artes de Asturias, el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y el Centro Niemeyer, en Avilés, según la opinión vertida por los panelistas.

En lista de cultura digital nacional, se aferra a un respetable 16.º puesto, mientras que en la selección de ferias y festivales de arte imprescindibles queda entre los cinco mejores, superado por, este orden, ARCOmadrid y PHotoEspaña, ambos madrileños; Concéntrico. Festival Internacional de Arquitectura y Diseño (Logroño) y la Bienal de Pontevedra.

Redes y proyectos europeos

En el año 2026, L.E.V. se encuentra vinculado a 3 proyectos europeos, cuyo desarrollo está programado para los próximos 3 años, aunque cada uno de ellos trabaja con sus propios calendarios.

Se trata de "Solar Futures", un royecto colaborativo presentado por cuatro organizaciones culturales que trabajan en la intersección del arte, la ciencia y las tecnologías digitales; "Realities in Transition 2 - Unwritten Words", una red con el objetivo de fortalecer la presencia de artistas europeos en la escena creativa de las realidades extendidas (XR), y "Sound Steps. The situated audio creation European model", iniciativa de cooperación europea que busca empoderar a los actores culturales para crear, difundir y mantener experiencias sonoras inmersivas y geolocalizadas.

La participación en proyectos europeos contribuye al posicionamiento de la marca Gijón y supone el ingreso de fondos para trabajar a lo largo del año.