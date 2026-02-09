Comienza la reforma de la playa verde del Rinconín

El entorno de la futura playa verde del Rinconín ya está en obras. Unas primeras labores de desbroce el pasado viernes y las primeras tareas de replanteo durante la jornada de hoy sientan las bases de una adecuación que llega antes de lo previsto y que se estructurará por fases. La reforma es competencia de la concejalía de Infraestructuras, que a su vez, como ya es sabido, toma como base el proyecto ganador del concurso de ideas que se lanzó en busca de propuestas para remodelar el entorno. Resultó ganador de esa convocatoria el arquitecto gijonés Eloy Calvo, que en su proyecto "Brisa Marina" ya planteaba la posibilidad de un abordaje por fases que podrían completarse de manera progresiva.

Que la actuación esté ya en marcha permite dejar atrás la idea de que en el entorno se hiciese una primera adecuación provisional para poder abrir el espacio al público, como zona de paseo, el próximo verano. Se había planteado así para que la zona pudiese estar operativa mientras se trabajaba en un proyecto de reforma que se creía que iba a tardar más en poder concretarse. Señalan desde la concejalía del forista Gilberto Villoria que, en cualquier caso, los plazos previstos entonces se mantienen y que el objetivo sigue siendo poder habilitar la playa verde este año con una primera fase de remodelación a la que después se irán añadiendo sucesivas mejoras. El gran cambio, por lo tanto, es que la adecuación provisional que se preveía antes se sustituye por una primera fase del proyecto de la playa verde como tal.

La propuesta que inspira el proyecto

El proyecto de obra es municipal y se inspira en la propuesta presentada por Calvo. En "Brisa Marina" el arquitecto planteaba reformular la playa verde como un "archipiélago" de islas temáticas con dotaciones prácticas y adaptadas a distintos grupos de edad. En el proyecto que ganó el concurso figuraba también un lago urbano a modo de estanque y un aparcamiento en superficie que podría readaptarse a otros usos, si bien el mecanismo elegido, un concurso de ideas, implica que el proyecto ganador no es vinculante y que Infraestructuras puede modificar el plan de "Brisa Marina" como los técnicos mejor lo consideren. El propio arquitecto, de hecho, había señalado hace meses que esa opción era la más viable y la más práctica. "Sería perfectamente posible hacer una primera fase con la red de caminos y vegetación silvestre y luego ir haciendo cada isla según vaya habiendo presupuesto", contaba el pasado noviembre.

Los datos

Por lo demás, el objetivo general para este entorno en primera línea de playa lleva tiempo claro de acuerdo a la ficha urbanística. El recinto forma parte de la unidad de actuación Piles-Sanatorio Marítimo 11A. En ella hay dos parcelas de zona verde, una de 14.513 metros cuadrados y otra de 3.965 metros cuadrados. La parcela más grande admite instalaciones destinadas a usos culturales, de ocio, deportivos y educativos. Las limitaciones que se fijan en esa zona pasan por una ocupación máxima de 580 metros cuadrados, una superficie construida de 500 metros cuadrados y una altura máxima de dos plantas.