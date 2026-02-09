Daniela Hevia, la alumna de la Escuela de Hostelería de Gijón que se ha coronado en Madrid: "Es un orgullo"

El Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón está de enhorabuena. Daniela Hevia, una joven alumna del segundo curso del ciclo formativo de Servicios de Restauración, ha conseguido el primer premio en un concurso de corte de jamón celebrado en Madrid. "Es un orgullo para nuestra formación", destacan desde la Escuela de Hostelería.

Daniela Hevia, recibiendo el premio en el IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid. / LNE

Daniela Hevia se desplazó a la capital de España junto a su profesor, Antonio Martín, para participar en la octava edición del concurso de corte de jamón, dirigido a alumnado de escuelas de hostelería nacionales e internacionales. La cita tuvo lugar en el Centro de FP Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid.

Desde la Escuela de Hostelería ensalzan el trabajo desarrollado por Daniela Hevia y por el resto de compañeros que van a participar en concursos nacionales. "Ponen su talento en acción", expresan.