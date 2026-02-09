Detenido un conductor tras arrollar a un motorista en la avenida de la Costa en Gijón

Ingresado en el HUCA en estado muy grave. Un motorista de 47 años, cuyas iniciales son C. R. L. R., permanece ingresado en el principal hospital de la región tras haber sido arrollado ayer por la tarde cuando conducía su moto por la avenida de la Costa. Fue en el cruce con la calle Luciano Castañón cuando un turismo se lo llevó por delante. El golpe fue muy importante, tanto es así que quedó debajo del vehículo y tuvieron que acudir los bomberos. El conductor fue detenido y está acusado, por el momento, de un posible delito de lesiones por imprudencia grave.

La grúa que retiró la moto. / P. P.

El afectado tuvo que ser evacuado en UVI Móvil al HUCA. Los hechos sucedieron pasada la una y media de la tarde y se formó un importante revuelo. El motorista circulaba por la avenida de la Costa y fue al llegar al cruce con la calle Luciano Castañón cuando se llevó el golpe. Fue un impacto lateral. Para regular esa intersección existe un ceda al paso. Según las fuentes consultadas, el conductor del turismo que provocó el accidente se habría saltado esta señal y fruto de ello se habría originado el siniestro, que obligó a realizar un importante despliegue.

La situación fue aún más dramática ya que se da la circunstancia de que la mujer de la víctima conducía detrás de él. Iba en otro coche. La mujer, por tanto, presenció lo sucedido. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la Policía Local, así como una UVI Móvil y una ambulancia de servicios básicos. El motorista herido tuvo que ser introducido en la UVI, donde permaneció largo rato con los sanitarios. Fue pasado un lapso de más de media hora cuando los técnicos del vehículo medicalizado informaron a la pareja de que se lo llevaban directamente al HUCA.

Allí ingresó a lo largo de la tarde. En el momento del cierre de esta edición, el hombre de 47 años permanecía en estado muy grave. Serán, por tanto, las próximas horas vitales para conocer el alcance de sus lesiones. La moto quedó aparcada en la calle Luciano Castañón, en el tramo que queda ya bordeando el colegio López y Vicuña. El vehículo, finalmente, tuvo que ser transportado por una grúa. La pareja del afectado permaneció acompañada por unos amigos que estuvieron con ella en todo momento. La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación. Según comentaron testigos de lo sucedido, el conductor implicado sería un hombre mayor.