¿Cómo evitar multas y accidentes con drones?: un experto explica las claves en Gijón

Aunque el uso de los drones comenzó a crecer desde inicios de la pasada década, su "boom" se produjo después de la pandemia. Desde entonces, cada vez son más las solicitudes para poder operar con este tipo de aparatos que ya están consolidados tanto para la utilización con fines profesionales como para el disfrute de los aficionados. Debido a ese crecimiento, también han avanzado las leyes nacionales e internacionales con el objetivo de controlar los límites de los drones. "Hay que cumplir con las normas, pero no hay que temer a la burocracia porque estos procedimientos son ágiles", aseguró Gonzalo García, el experto que se encargó de ofrecer esta mañana una charla sobre drones en el edificio Impulsa.

El taller estuvo centrado en explicar las claves de la normativa para estos aparatos en España y Europa. A la cita acudieron profesionales técnicos, personas interesadas en trabajar con drones, estudiantes, y emprendedores.

García es el responsable del proyecto "4Space" de la Universidad de Oviedo. En la charla, García puso el foco en que los casos reales de uso profesional que más se repiten en la actualidad son de inspección, topografía, audiovisual, emergencias e industria.

La normativa

Teniendo en cuenta las últimas novedades en leyes y normativas sobre la actividad de los drones, García remarcó que es clave "saber que somos los menos relevantes en el espacio aéreo". "Siempre hay que darle prioridad a las aeronaves. En caso de posibilidad de accidente, hay que intentar aterrizar cuanto antes", señaló.

El experto indicó que cualquier persona que vaya a hacer uso de estos aparatos debe realizar el examen gratuito de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa). "Hacerlo, además de ser necesario en muchos casos, aporta mucha seguridad y sirve para conocer mejor los conceptos básicos", reivindicó García.

Los drones están diferenciados en tres categorías: abierta, específica y certificada. Para la mayoría de usos, García afirmó que "lo ideal es contar con un drone de la categoría abierta", ya que de esa manera no se está sujeto a autorizaciones previas ni a declaraciones operacionales. "Operar de esa manera no le quita importancia a nuestro trabajo y nos reduce mucho la burocracia y el papeleo. En ese sentido nos va a liberar muchísimo", resaltó.

En cambio, en la categoría "específica" el riesgo crece y se requiere declaración en escenarios estándar o autorización. En la "certificada", el régimen regulatorio es similar al de una aviación tripulada.

Actualmente, la normativa fija que la edad mínima para los pilotos a distancia es de 16 años en las categorías "específica" o "abierta".

García hizo hincapié en las indicaciones para la categoría "abierta". En ella, el piloto debe disponer de la formación necesaria y portar esa prueba durante el vuelo. Además, no podrá sobrevolar cerca de zonas en las que se estén desarrollando operaciones de emergencia y siempre debe tener en cuenta los límites operacionales definidos en la zona geográfica del vuelo.

La altura máxima para un drone en una ciudad es de 120 metros de altura. En todo momento se debe evitar las operaciones sobre aglomeraciones de personas. También está prohibido volar sobre zonas militares.

Respecto a las distancias que se deben guardar en el entorno de zonas como El Musel o el Aeropuerto de Asturias, García invitó a hacer uso de la plataforma de "Drones en aire", en la que actualizan las normativas de tierra y aire de cada localización.

Noticias relacionadas

En el caso de Gijón, el experto puntualizó que cuando se celebra la noche de los drones en el marco del Festival Aéreo está bloqueado el uso de otros aparatos. "La única forma de poder hacerlo es recibiendo un permiso y estando coordinados con los que organizan el evento, al igual que ocurre cuando hay que coordinarse con aeropuertos o helipuertos", agregó.