El investigado por agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por policía: un árbitro asturiano que ya tiene una orden de alejamiento

Una orden de alejamiento de 300 metros y una investigación por un posible delito de agresión sexual. Eso es lo que hay encima de la mesa con el caso del asturiano al que se le está investigando por forzar a una prostituta hace varias semanas. Este individuo, asturiano y árbitro profesional de Segunda División, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración. Las pesquisas, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, las lleva a cabo la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la comisaría de El Natahoyo. Según las fuentes consultadas, el auto de libertad provisional es del 29 de enero por lo que el implicado habría árbitrado un partido de fútbol poco después de haber sido arrestado.

Este hombre asturiano, de entre 30 y 40 años según las fuentes consultadas por este periódico, fue detenido por la Policía Nacional hace alrededor de quince días. Todo a fue a raíz de la denuncia de la afectada, de origen latinoamericano.

La descripción de los hechos aportada por la denunciante, y siempre pendiente de comprobación a lo largo de la investigación judicial, incluye que este joven asturiano lucía en su ropa distintivos policiales para llevar a cabo sus amenazas diciéndole que si no accedía a las prácticas sexuales propuestas tendría problemas debido a su situación irregular en el país.

Las fuentes consultadas señalan que, en el marco de la investigación, además de la detención, se procedió al registro de la vivienda del árbitro. Los agentes de la Policía Nacional querían comprobar si en su hogar tenía otros uniformes que pudieran pertenecer a otros cuerpos policiales para llevar a cabo estas prácticas.

Un posible delito de agresión sexual

Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a un delito de agresión sexual, que llevaría aparejada una alta pena privativa de libertad en caso de que el asunto llegase a juicio. Falta por comprobar, además de la veracidad de la denuncia, si este comportamiento del joven asturiano de hacerse pasar por un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tuvo lugar como un hecho aislado o era una práctica habitual por su parte y pudieran aflorar, en el marco de dichas investigaciones, otros casos.

Desde la comisaría de la Policía Nacional situada en el barrio de El Natahoyo se limitaron a confirmar a este periódico que en estos momentos existe una investigación en marcha. Investigación que sigue adelante para poder recabar más pruebas que aportar a la fase de instrucción que se está llevando a cabo desde el juzgado.