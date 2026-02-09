En marcha el plan de plantación de más árboles en el Muro y el Náutico en Gijón

En los últimos días, pequeños postes de madera por el entorno del Muro, las zonas verdes del Náutico y el parque de Hermanos Castro formalizan el comienzo de una nueva campaña de plantación de árboles en la ciudad. En el paseo marítimo, de hecho, varios ejemplares ya han sido plantados, protegidos por ahora por soportes para evitar su caída. Explica el Ayuntamiento que las labores dependen de la concejalía de Medio Ambiente y que se enmarcan en las inversiones ya anunciadas el año pasado (con más de 72.000 euros de inversión), pero que se ha esperado hasta ahora para realizar parte de las tareas para garantizar que los ejemplares puedan crecer con mayores garantías.

En la campaña anterior, la de 2024, se plantaron más de 1.000 árboles y 8.000 arbustos, priorizando los ejemplares de gran porte para garantizar espacios naturales de sombra. En el entorno del Muro se está continuando la línea de los árboles ya existentes en la zona verde que linda con el carril bici y en las zonas verdes del Náutico figuran varios postes sobre el graderío de la plaza, una zona de la explanada en la que hoy apenas hay sombra. En Hermanos Castro, las labores de plantación se concentrarán en los tramos más próximos a la senda de entrada al aparcamiento.

Además, la misma concejalía de Medio Ambiente anunció ayer haber completado la campaña de restauración y conservación de arbolado singular, una iniciativa que abordó la recuperación de 133 ejemplares para evitar que su deterioro conllevase a la larga su tala. Explica la concejalía que se trataban de árboles "de especial valor ambiental, histórico y paisajístico". Uno de los ejemplares que se anunció en su día que necesitarían una intervención especialmente compleja era el carbayón de Lavandera, que tenía pavimento demasiado próximo al cuello del tronco.

La actuación corrió a cargo del servicio de Parques y Jardines. "Queremos cuidar nuestros árboles singulares, aquellos que por su antigüedad, belleza, majestuosidad o rareza son monumentos naturales merecedores de protección, son historia viva de nuestra ciudad que forma parte de la memoria colectiva y que requiere una atención especializada", cuenta Rodrigo Pintueles, edil popular de Medio Ambiente.

El plan incluyó la actuación sobre 127 ejemplares para unas labores generales que permitieron realizar podas selectivas –para eliminar ramas secas– y mejorar la estabilidad de las copas. Con estas actuaciones, explican desde el servicio municipal, se salvaguardan los " procesos naturales de envejecimiento del arbolado", alargando en medida de lo posible su esperanza de vida. También se llevaron a cabo intervenciones específicas en otros seis árboles singulares, algunos de ellos catalogados como Monumento Natural, en este caso ya con proyectos de intervención específicos para cada uno de ellos. Asegura Pintueles que con la campaña se han reducido riesgos de caídas y afirma que "el valor de este patrimonio cultural" se ha incrementado "entre un 110 y un 125 por ciento".