El músculo vecinal de Gión saca a la luz la histórica fuente de Contrueces

"No ha sido un domingo cualquiera" en el barrio gijonés de Contrueces, tal como declara su Comisión de Fiestas. Armados con guantes, herramientas y un gran arraigo y defensa de los activos de su zona, un grupo de vecinos logró un hito que, según denuncian, "la administración local mantenía en el olvido": rescatar su patrimonio histórico de las garras de la naturaleza. La emblemática Fuente de Contrueces, una construcción de 1824, volvió a ver la luz, aún parcialmente, tras permanecer más de 26 años sepultada bajo una densa capa de maleza y espinos en el cruce de las carreteras de Contrueces con Ceares.

Resultado de las labores vecinales realizadas este domingo. / .

"Nuestra idea es luchar un poco por ello y recuperar la fuente y el lavadero... hacer un pequeño sitio de memoria del barrio", afirma con contundencia Alberto Gutiérrez, presidente de la Comisión de Fiestas de Contrueces y uno de los que ayer se arremangó la camisa en una intensa jornada de trabajo cuya chispa la prendió un vecino que, la semana pasada, comenzó a desbrozar la zona por su cuenta y riesgo y al que se unieron este domingo otras personas.

La reivindicación vecinal a los políticos de recuperar esta fuente es ya histórica desde hace varios lustros y en el libro de las fiestas de 2025 se recapituló la historia de este enclave y las peticiones realizadas para su rehabilitación, al parecer desatendidas, hasta que los vecinos han decidido tomarse la justicia por su mano.

La fuente de Contrueces fue, durante décadas, centro neurálgico de la zona y lugar de encuentro en un lavadero que hoy ya no existe al ser demolido por error. Tras su última rehabilitación en 2005 por parte de la ya extinta asociación de vecinos Nuestra Señora de Contrueces, el lugar cayó en un estado de abandono. "Creció la maleza y hasta hoy. Es una zona que han dejado marginada del todo", lamenta Gutiérrez.