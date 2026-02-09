Novedad en los servicios quirúrgicos de Cabueñes: el hospital gijonés inicia la ablación por electroporación para pacientes con arritmia

Nuevo avance en la cartera de servicios quirúrgicos del Hospital Universitario de Cabueñes. El complejo sanitario gijonés ha comenzado a realizar este mes el procedimiento de ablación por electroporación, orientado a pacientes con fibrilación auricular, una de las arritmias más prevalentes y la más frecuente es los servicios de Urgencias. Esta patología disminuye la capacidad de la aurícula para contraerse, aumentando el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Fue el pasado 4 de febrero cuando se realizaron en Cabueñes las dos primeras operaciones con esta técnica, también conocida como "ablación por campo pulsado". Desde la Consejería de Salud remarcan que esta técnica "utiliza impulsos eléctricos de alta intensidad y corta duración para actuar de forma selectiva sobre el tejido cardíaco responsable de la arritmia, con una afectación mínima a las estructuras adyacentes".

Las primeras intervenciones las ha llevado a cabo con éxito el servicio de Cardiología. En las operaciones también ha participado el servicio de Anestesiología, con la colaboración del doctor José Rubín, del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Éxito en las primeras intervenciones

Desde Salud aseguran que "esta técnica refuerza la capacidad para tratar las arritmias cardiacas". En Cabueñes también cuentan con la radiofrecuencia y la crioablación para tratar casos de este tipo. Con esta novedad se aumentan "las opciones de tratamiento para la fibrilación articular y las posibilidades de adaptación a las necesidades específicas de cada paciente", agregan desde Salud.