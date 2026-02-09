Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga trenesLos botes del AVE en AsturiasVivir en un bajo comercialSuspensión partido Real OviedoMujeres ganaderas
instagramlinkedin

Un nuevo choque entre un motorista y un coche en Gijón deja a un hombre de 54 años con la pierna rota

El siniestro ocurrió sobre las cuatro y media de la tarde en el cruce de Marqués de San Esteban con Pedro Duro

Agentes y sanitarios esta tarde en el cruce de Marqués de San Esteban con Pedro Duro.

Agentes y sanitarios esta tarde en el cruce de Marqués de San Esteban con Pedro Duro. / Lne

Sandra F. Lombardía

Nuevo accidente de circulación en Gijón. Y, otra vez, entre un coche y una moto. Un hombre de 54 años resultó herido de consideración esta tarde en Gijón después de sufrir una colisión con un turismo en la confluencia de la calle Marqués de San Esteban con Pedro Duro.

El accidente ocurrió poco antes de las cuatro y media de la tarde. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local para activar las diligencias correspondientes y esclarecer las causas del siniestro, que generó expectación en la zona además de obligar a los agentes a regular el tráfico.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Hasta el cruce se acercó también personal sanitario para auxiliar al conductor de la motocicleta, el más afectado. Fue trasladado al Hospital de Cabueñes con una pierna rota.

Noticias relacionadas

Este siniestro llega después de que un motorista resultase herido de gravedad el pasado domingo en la avenida de la Costa, a la altura de la iglesia de los Capuchinos. El motorista implicado en estos hechos, de 47 años, permanece en estado grave ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El conductor del turismo, por su parte, fue detenido tras saltarse el ceda al paso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  2. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  3. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  4. Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
  5. El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
  6. De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
  7. Investigan a un asturiano vinculado al mundo del fútbol profesional por forzar a una prostituta simulando ser policía
  8. Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores

Un nuevo choque entre un motorista y un coche en Gijón deja a un hombre de 54 años con la pierna rota

Un nuevo choque entre un motorista y un coche en Gijón deja a un hombre de 54 años con la pierna rota

Pumariega ensalza la ordenanza para potenciar espacios demostradores para empresas: "Genera oportunidades"

Pumariega ensalza la ordenanza para potenciar espacios demostradores para empresas: "Genera oportunidades"

La Federación Española de Fútbol aparta al árbitro asturiano investigado por agredir a una prostituta haciéndose pasar por policía

La Federación Española de Fútbol aparta al árbitro asturiano investigado por agredir a una prostituta haciéndose pasar por policía

El programa coworking EOI para crear empresas da el pistoletazo de salida

El programa coworking EOI para crear empresas da el pistoletazo de salida

"La ciudad como escenario": Así es el planteamiento del L.E.V. Festival en los equipamientos municipales de Gijón

"La ciudad como escenario": Así es el planteamiento del L.E.V. Festival en los equipamientos municipales de Gijón

Daniela Hevia, la alumna de la Escuela de Hostelería de Gijón que se ha coronado en Madrid: "Es un orgullo"

Daniela Hevia, la alumna de la Escuela de Hostelería de Gijón que se ha coronado en Madrid: "Es un orgullo"

Novedad en los servicios quirúrgicos de Cabueñes: el hospital gijonés inicia la ablación por electroporación para pacientes con arritmia

Novedad en los servicios quirúrgicos de Cabueñes: el hospital gijonés inicia la ablación por electroporación para pacientes con arritmia

El músculo vecinal de Gijón saca a la luz la histórica fuente de Contrueces

El músculo vecinal de Gijón saca a la luz la histórica fuente de Contrueces
Tracking Pixel Contents