Un nuevo choque entre un motorista y un coche en Gijón deja a un hombre de 54 años con la pierna rota
El siniestro ocurrió sobre las cuatro y media de la tarde en el cruce de Marqués de San Esteban con Pedro Duro
Nuevo accidente de circulación en Gijón. Y, otra vez, entre un coche y una moto. Un hombre de 54 años resultó herido de consideración esta tarde en Gijón después de sufrir una colisión con un turismo en la confluencia de la calle Marqués de San Esteban con Pedro Duro.
El accidente ocurrió poco antes de las cuatro y media de la tarde. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local para activar las diligencias correspondientes y esclarecer las causas del siniestro, que generó expectación en la zona además de obligar a los agentes a regular el tráfico.
Hasta el cruce se acercó también personal sanitario para auxiliar al conductor de la motocicleta, el más afectado. Fue trasladado al Hospital de Cabueñes con una pierna rota.
Este siniestro llega después de que un motorista resultase herido de gravedad el pasado domingo en la avenida de la Costa, a la altura de la iglesia de los Capuchinos. El motorista implicado en estos hechos, de 47 años, permanece en estado grave ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El conductor del turismo, por su parte, fue detenido tras saltarse el ceda al paso.
