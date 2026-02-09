El programa coworking EOI para crear empresas da el pistoletazo de salida

Gijón Impulsa, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), puso en marcha en octubre del 2024 el Programa Coworking. La segunda edición de este programa está prevista que se realice mañana día 10 de febrero y contará con 20 personas participantes, algunos de los proyectos que se desarrollarán son:

Clínica Veterinaria de perros y gatos.

Espacio dedicado al ocio y compra-venta relacionado con la cultura geek e importación japonesa.

Estudio de Fotografía creativa y publicitaria para empresas y retrato corporativo.

Centro de artes plásticas que fomentará la integración social combatiendo la soledad

Consultoría de marketing digital.

Estudio de deporte boutique especializado en ciclismo/spinning indoor.

Proyecto de cerrajería automotriz y soluciones relacionadas con vehículos.

Agencia de comunicación y marketing estratégico.

Academia de formación online desde la que daré cursos de diferentes ámbitos del bienestar personal como crecimiento personal.

Obrador–tienda especializado en tartas de queso cremosas de alta calidad, elaboradas con recetas propias, ingredientes premium y una estética muy definida.

Proyecto para difusión de la Silver Economy.

Plataformas tecnológicas y basadas en IA, etc El acto contará con la presencia de Ángela Pumariega (Vicealcaldesa y Concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón) y Luis Sánchez (Director de Programas de la Escuela de Organización Industrial, EOI), además del equipo directivo de Gijón Impulsa y los mentores y docentes del programa.

Ángela Pumariega: "El tejido emprendedor gijonés no para de crecer. Con el inicio de este programa, no solo presentaremos proyectos, sino que se pone de manifiesto el compromiso de una generación de personas que apuestan por su idea, generan empleo y aportan soluciones innovadoras. Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando iniciativas como ésta, que dinamizan nuestra economía, fortalecen nuestro ecosistema empresarial y sitúan a Gijón como un lugar sólido para emprender e invertir".

Esta formación gratuita para todas las personas participantes, consistirá en varios talleres grupales que se desarrollarán desde octubre hasta febrero, tutorías individualizadas y otras acciones de alto impacto para conseguir acelerar a las iniciativas empresariales participantes.

Noticias relacionadas

Durante 5 meses ofrecerá a los participantes 60 horas de talleres y 40 horas de tutoría individual. Las clases se impartirán en formato presencial los martes por la mañana en nuestro edificio CRISTASA (Avda. Argentina, 132), y el Demoday de los proyectos que se vayan desarrollando tiene previsto realizarse el 9 de junio