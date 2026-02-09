Pumariega ensalza la ordenanza para potenciar espacios demostradores para empresas: "Genera oportunidades"

La junta de gobierno de este martes tratará, entre otros puntos, la propuesta de aprobación de un proyecto de ordenanza para regular los entornos demostradores para proyectos de investigación con sede en Gijón. La vicealcaldesa y concejala de Economía, la popular Ángela Pumariega, ha ensalzado esa normativa en una asamblea de la Red Innpulso celebrada en Madrid. "Es una declaración de intenciones real para facilitar la innovación y generar nuevas oportunidades en el tejido empresarial gijonés", expresa Pumariega.

Desde el Ayuntamiento consideran que el uso de espacios demostradores y de experimentación "sirve para responder a necesidades y generar ventajas competitivas a nivel empresarial". Por ello, consideran que para potenciar el uso de esos entornos es necesario poner en marcha una regulación que permita utilizar lugares de la ciudad como espacios demostradores.

La aprobación del proyecto normativo es el primer paso para aprobar la ordenanza, que todavía deberá seguir la tramitación administrativa correspondiente antes de llegar al Pleno municipal.

Estos entornos demostradores son espacios de la ciudad que se pondrán a disposición de las empresas para que prueben sus nuevos productos y servicios.

Esta ha sido una de las cuestiones que ha expuesto esta mañana Pumariega en la reunión de la Red Innpulso para estudiar el informe de actividad del año 2025.