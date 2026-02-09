Las transformaciones socioeconómica, urbana y administrativa, ejes de la convención del PP de Gijón que definirá su programa electoral

La transformación socioeconómica, la transformación urbana y la transformación administrativa de Gijón serán los tres ejes sobre los que pivotará la Convención del PP de Gijón, que se celebra el 27 y 28 de este mes en el Palacio de Congresos de Gijón y cuyo documento definitivo servirá de base para la confección del programa electoral del PP para las próximas elecciones municipales. El presidente local del partido, Andrés Ruiz, fue el encargado de esbozar este lunes esas líneas maestras. El borrador del documento se distribuirá a todos los afiliados el día 18, abriéndose un plazo hasta el 25 para presentar enmiendas.

"En cuanto a la transformación socioeconómica aquí se fijarán los pilares económicos y sociales que el Partido Popular de Gijón considera convenientes para la ciudad. Por supuesto marcado acento para la libertad individual y también para la libertad económica", señaló Ruiz. Abundó en la idea apuntando a propuestas para "un Gijón de desarrollo económico con ideas para el futuro de la Zalia que, no puede convertirse en un polígono industrial cualquiera. El Puerto de Gijón y el futuro del parque científico y tecnológico y también por supuesto la construcción de Naval Azul como un polo esencial para el futuro de nuestra ciudad dentro de la economía azul".

En cuanto a la Zalia resaltó el apoyo del PP a la implantación de Sunwafe, pero criticó la carencia de infraestructuras pendientes para que sea una zona logística en vez de un polígono industrial al uso. La intermodalidad, las conexiones viarias con El Musel y Avilés y la disponibilidad de energía eléctrica suficientes, estuvieron entre sus apuntes. En cuanto al Puerto, señaló que no sólo compite con otros del Cantábrico, sino que "no solo tenemos competidores locales como el otro tiempo; veíamos hace unos días como la inversión que prevé el gobierno de Portugal en el puerto del Leixoes afecta directamente y está dentro del propio estudio de ese puerto al puerto del Musel y a los tráficos de contenedores dentro del puerto del Musel".

Uno de los viales de la Zalia. / Ángel González

En ese eje, también se analizarán cuestiones sociales, con "un Gijón que atienda a los cuidados de sus vecinos con un fuerte acento social, especialmente en las familias y para nuestros mayores", añadió Andrés Ruiz.

En cuanto a la transformación urbana "que tiene el fuerte acento en la necesidad de infraestructuras que tiene nuestra ciudad y a la que vemos tristemente como el gobierno de España y el gobierno del Principado dan la espalda", citó el plan de vías que en su opinión va "más allá de la construcción de la estación intermodal, más allá del derribo del viaducto de Carlos Marx, sino como algo esencial para poder traer la red de cercanías al centro de Gijón y articular la ciudad a través del metrotren, un proyecto en el que nos debemos volcar en la próxima década".

Las infraestructuras ligadas a la Zalia y los accesos de El Musel también serán objeto de análisis en este eje, "y más allá, dentro de la transformación urbana lo que trabajaremos será los nuevos desarrollos urbanos que requiere nuestra ciudad y también la conexión y la integración de la ciudad para hacerla más compacta, más útil al ciudadano y a los vecinos".

Emvisa

En cuanto a la transformación administrativa de Gijón, recordó que en los debates políticos de los últimos años ya se viene hablando de la necesidad de agilizar la administración y reducir la burocracia. "Pues bien, el Partido Popular en esta convención volverá a poner encima de la mesa la transformación de la administración pública del Ayuntamiento, que recordemos que funciona con la misma estructura que a finales del siglo XX, y que, por tanto, requiere una reforma esencial", dentro de lo que también se analizarán las empresas públicas municipales. Una de las previsibles propuestas será la integración de la empresa municipal de la vivienda, Emvisa, en la Fundación Municipal de Servicios Sociales, algo que ya viene defendiendo hace tiempo el PP. Ruiz también destacó la apuesta del partido por la "colaboración público-privada" como se hizo con las campañas de desratización y limpieza de contenedores de Emulsa.

En esta convención, que clausurará el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, Andrés Ruiz indicó que también "vamos a refrendar por supuesto nuestra vocación europea, la vocación de Gijón dentro del conjunto económico europeo, pero también hay que refrendar la vocación atlántica que nuestra posición dentro del Cantábrico nos brinda. Y en este mundo nuevo al que se abre Gijón, recordemos que también hay nuevos competidores globales, que no solo tenemos competidores locales como el otro tiempo, veíamos hace unos días como la inversión que prevé el gobierno de Portugal en el puerto de Leixoes afecta directamente al puerto del Musel".

El documento definitivo que salga de esta convención será aprobado por la Junta Local del PP. Para su elaboración el partido no sólo contará con las aportaciones de sus propios afiliados, sino que también preguntará a colectivos y profesionales de la sociedad civil gijonesa: "El eslogan de la Convención es 'Contigo por Gijón, como muestra de apertura", explicó Ruiz.