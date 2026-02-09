Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub

De una sidrería de la calle Feijoo que acumulaba años sin actividad, el gijonés Alejandro Acebal hizo su "loft" de ensueño. Este gijonés de 39 años es uno de los muchos vecinos que han apostado en los últimos años por adquirir locales comerciales y convertirlos en su propia vivienda ante la reducida oferta de pisos asequibles que hay en la ciudad. "Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. El precio es mucho más bajo y ganas en accesibilidad", remarca Acebal, quien compró el local en 2017. Ha sido unos años más tarde cuando se ha producido el "boom" de solicitudes para transformar locales en vivienda, como una de las opciones para aliviar la falta de pisos asequibles en la ciudad.

Los residentes de bajos comerciales convertidos en vivienda en Gijón, en imágenes / Fernando Rodríguez

Y es que tan solo en los dos últimos años, esas demandas se han multiplicado por seis. De las 15 de 2023 se ha pasado a las 95 de 2025. Y todo hace indicar que esos datos continuarán creciendo. Precisamente, la "multitud de consultas recibidas" fue el argumento del Ayuntamiento para lanzar a finales de 2025 un documento -adelantado por LA NUEVA ESPAÑA- con las condiciones básicas a tener en cuenta de cara a conseguir la autorización municipal para convertir bajos comerciales en viviendas.

Desde el sector inmobiliario comenzaron a notar el crecimiento de esta tendencia después de la pandemia. El socio fundador de la Asociación de Inmobiliarias de Asturias (Asocias) y de la Agencia La Playa, César Nozal, define a la conversión de bajos comerciales a vivienda como "una solución interesante ante la carencia que hay de ofertas". Además, Nozal hace hincapié en que en Gijón hay numerosos locales que acumulan años cerrados y "no se espera que abran, por lo que de esta forma se recuperaría actividad en muchas zonas", desarrolla.

Los requisitos

Actualmente, debido a ese "boom" de solicitudes, tanto desde las inmobiliarias como los interesados en estos locales inciden en que "hay cierto atasco para conseguir que te concedan la conversión". "Deberían agilizarse mucho más", comentan. No obstante, profesionales como Nozal agradecen que desde el gobierno local "están trabajando para unificar criterios". Pablo Gil, el responsable de Pleya, una firma especializada en la transformación de locales en casas, apunta que "lo que están intentando es que ahora esté la situación más controlada". Por el momento, uno de los requisitos fundamentales fijados por Urbanismo se centra en que el suelo de la vivienda se sitúe a una altura mínima de 1,20 metros sobre la calle, entre otras cosas.

En su caso, Alejandro Acebal tomó la decisión de comprar un local comercial con el objetivo de utilizarlo para montar una academia de barbería, pero finalmente optó por establecer allí su hogar. "Tenía ganas de contar con una casa propia y esta contaba con todos los requisitos que pedían", explica Acebal, quien reside junto a su mujer, Sonia Alonso, y su hija de 20 meses, Vega, en un bajo que cuenta con 130 metros cuadrados y un techo de 2,80 de altura. "Hacer tu casa en un bajo como este da mucha versatilidad, ya que te permite contar con medidas que están fuera del alcance en pisos. Lo que más me preocupaba era el tema de la luz y que se me viera desde fuera, pero se pudo solucionar fácilmente", desarrolla.

A la mitad de precio

Teniendo en cuenta su experiencia, Acebal defiende que "esta es una gran oportunidad para sacar viviendas donde hay locales parados que no generan nada". Además, pone el foco en que "es una manera de dar opciones asequibles porque el precio del metro cuadrado de un local comercial es muy inferior al de un piso al uso". Respecto a cómo se han endurecido las normativas en los últimos años, defiende que "está genial que se controle el exceso de conversiones para hacer uso turístico, que no debe ser el cometido" para hacer frente al acuciante problema de acceso a la vivienda. El proceso para transformar ese local inactivo le marcó tanto a Acebal que ha decidido crear la empresa Localhogar, dedicada a realizar proyectos de cambios de uso de locales a viviendas.

Un claro ejemplo de familia que apostó por comprar un bajo comercial ante la falta de hogares asequibles es la formada por Susana Martínez, Carlos Hernández y sus hijos, Jorge y Teo, vecinos de Las Regueras. Ellos se están encargando de transformar a vivienda un local que antes era un videoclub en la calle Móstoles, en El Natahoyo. "Siempre habíamos querido tener casa en Gijón, llevábamos dos años buscando y todo lo demás era muy caro. De adquirir un bajo comercial a comprar un piso había una diferencia de más del doble", subraya Martínez, quien esperó alrededor de seis meses para recibir la concesión del permiso. "Deberían facilitarlo más. Hay muchos locales cerrados y si viene gente a vivir en ellos se le da vida a las calles", zanja esta nueva vecina de El Natahoyo.