El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón, a punto, ya tiene su gálibo

Con la reciente instalación de un gálibo a la entrada, el aparcamiento de la avenida de Portugal se encuentra "a priori" a punto para poder entrar en funcionamiento. La actuación corre a cargo del Principado, que deberá entregar después la instalación al Ayuntamiento para su puesta a disposición de usuarios. Este último trámite aún no se ha hecho y los vecinos, habiéndose superado ahora varias semanas del plazo de fin de obra que se había estimado, tratan estos días de recibir una nueva previsión de tiempos por parte del Principado. Defienden, en cualquier caso, que el aparcamiento a simple vista parece rematado y que la obra, teniendo en cuenta su complejidad técnica por tener el grueso de sus instalaciones soterradas, ha ido avanzando "muy rápido".

La colocación del gálibo a la entrada formaliza una medida que ya se había anunciado: impedir que el aparcamiento, que pretende brindar un uso como parking disuasorio, sea empleado por vehículos como autocaravanas y grandes furgonetas. Hace poco más de una semana, de hecho, desde el Consistorio se lanzaba un contrato de compra de este tipo de pórticos para impedir el acceso de estos vehículos al entorno de Hermanos castro y al parking de El Molinón en una medida que prevé ampliarse a otros espacios de acuerdo a las necesidades que se aprecien.

La obra de este aparcamiento disuasorio comenzó en septiembre de 2024 de acuerdo a un contrato de más de 4,5 millones que se había formalizado el mes anterior. Con 15 meses de plazo de ejecución, por lo tanto, la actuación debería haber terminado a finales del año pasado, sin que conste por ahora que se haya tenido que realizar una modificación del contrato inicial.

Cuentan los vecinos que en las últimas semanas la actividad en el recinto es ya baja y entienden que podrían faltan algún remate superficial, como labores de pintado o instalación de equipamientos. Con el gálibo ahora ya colocado, la asociación vecinal del barrio del Polígono tratará estos días de que el Principado brinde una previsión más afinada respecto a una obra que, cuando se formalice, será entregada al Ayuntamiento. En julio, el Principado decía que ya se había ejecutado un 70 por ciento de la obra, que lucía con la estructura por plantas de la instalación ya resuelta.

Noticias relacionadas

Por ahora, el gobierno local ya había anunciado el pasado octubre que mantenía su compromiso de que el aparcamiento, que será de gestión municipal, será de uso gratuito. Lo anunció a través del forista Pelayo Barcia, edil de Movilidad. Poco después había respondido el Principado, que reprochaba una postura "negacionista" en materia de movilidad y señalaba que el modelo de gestión debía ser "adecuado al fin para el que se ha construido", que el de un aparcamiento disuasorio. Barcia respondía que la idea de incorporar el aparcamiento al sistema de la ORA se valoraría mucho más adelante, cuando estuviese operativa la estación intermodal con su terminal de autobuses. El aparcamiento de la avenida de Portugal contará con 486 plazas, el doble de las que tenía antes en la explanada en superficie del mismo ámbito.