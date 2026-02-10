"El Circo de los Horrores" vuelve a Gijón con un espectáculo sobre la inteligencia artificial y sus riesgos: "Nos preocupa la deshumanización"

Una fusión de circo extremo, teatro, música en directo, humor, danza y tecnología. Así es "Prisionia", el espectáculo que "El Circo de los Horrores" presentará en Gijón del 13 al 29 de marzo en el parque de los Hermanos Castro. "Es un show que pretende avisar de lo que conlleva la inteligencia artificial, que parece el nuevo dios de este siglo", expresó en la presentación del evento el director de la compañía, Suso Silva, quien le ha cedido el testigo escénico a su hija, Sara Silva, quien desarrolla el papel de protagonista en esta obra.

Suso Silva ha decidido dar comienzo a esta nueva etapa como director artístico con un espectáculo que busca conquistar al público joven, con un lenguaje "más actual". "Prisionia" se desarrolla en una cárcel controlada por la IA. En ella se encuentra "Azul" -Sara Silva-, una prisionera que trata de desafiar a esta herramienta tan poderosa. "Es el espectáculo más terrorífico que he hecho hasta ahora", aseguró Suso Silva, quien a través de este espectáculo trata de "defender el individualismo". "La IA nos trata de controlar y quiere que todos seamos iguales, pensando en un mundo muy global y exacto", desarrolló el director, al tiempo que su hija agregaba que "es importante lanzar el mensaje de que la IA nunca va a poder sentir como un humano".

"Prisionia" es el séptimo show de "El Circo de los Horrores" y el más especial para Sara Silva, quien a lo largo de estos años ha aprendido de la mano de su padre. "Es un momento muy especial. Sabía que en algún momento habría que darle continuidad a ese relevo, pero Suso es Suso y nunca dejará de lado a 'Horrores'", remarcó la protagonista del espectáculo, para el que ya está disponible la venta de entradas.

Descuentos para jóvenes

El equipo de "El Circo de los Horrores" para estas funciones está formado por alrededor de 40 profesionales. Entre los temas en los que ponen el foco con "Prisionia" aparecen el control social, la vigilancia digital, los límites entre lo humano y lo artificial, y la deshumanización en la era de los algoritmos.

Las funciones se llevarán a cabo en una carpa que se instalará en el parque de los Hermanos Castro. "Estamos encantadísimos de estar en Gijón, una ciudad de la que estamos enamorados. Es una maravilla", afirmó Suso Silva. En la presentación también intervino el edil de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, el forista Jorge González-Palacios, que explicó que en las funciones habrá descuentos para los jóvenes. Asimismo, adelantó que habrá talleres con los integrantes de "El Circo de los Horrores", que estarán coordinados por el Ayuntamiento y distintas entidades sociales de la ciudad.