El comienzo de la demorada obra de la Residencia Mixta de Gijón, pendiente de "una modificación de última hora"

Derechos Sociales busca "un director temporal" para el centro tras el fallecimiento de Victoria García Villar

La Residencia Mixta de Pumarín.

La Residencia Mixta de Pumarín. / Ángel González

Nico Martínez

Pumarín

"Estamos trabajando en unos trámites por una modificación de última hora". Con estas palabras se expresó este martes la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, acerca del inicio de la demorada obra de la Residencia Mixta de Pumarín.

La consejera evitó fijar una fecha concreta para el comienzo de la reforma de la fachada, valorada en 8,3 millones. Para esos trabajos ya se había empezado a realizar el transporte de vallas de seguridad y materiales a finales de enero, cuando la Consejería confirmó que esperaban poder iniciar la actuación a lo largo de febrero.

Del Arco comentó que "es una obra de una envergadura tremenda que, además, se va a hacer sin que las personas salgan de la residencia". La consejera añadió que "es una obra de altísima complejidad que además se ha visto ahora mismo un poco complejizada con el fallecimiento de ‘Toya’ (Victoria García Villar) , que era un elemento clave".

"Una persona muy comprometida"

En ese sentido, Del Arco lamentó el adiós a García Villar, la histórica directora de la Mixta que falleció el 29 de enero a los 65 años de edad tras un repentino proceso cerebrovascular. "Es una pérdida terrible. Era una persona muy comprometida, una gran profesional y nos pilló a todos con el pie cambiado", desarrolló Del Arco.

Para esta nueva etapa que afronta la Mixta, la consejera explicó cómo será el proceso hasta contar con un nuevo director. "Es una dirección de libre asignación que conlleva una convocatoria, criterios de valoración y otros trámites. No obstante, se va a hacer una atribución temporal de funciones a una persona para que pueda seguir organizando la mayor residencia de Asturias", indicó Del Arco, que añadió que "estamos pensando en alguien con experiencia en dirección para esta solución temporal".

