El concurso de maquetas COMA de Gijón presenta los videoclips de sus ganadores: "Es un escaparate muy especial de la creatividad musical"

La antigua Escuela de Comercio acogió esta mañana la presentación de los videoclips realizados por los ganadores del X Concurso de Maquetas COMA, una iniciativa municipal que impulsa el talento musical joven vinculado a los locales de ensayo de la ciudad.

El acto contó con la participación del director de Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Carlos Llaca, y el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, quien destacó la consolidación del certamen como una plataforma para dar visibilidad a los nuevos creadores. El edil subrayó que el concurso se ha convertido en “un escaparate muy especial de la creatividad musical de Gijón”, tras más de dos décadas apoyando a bandas emergentes.

Durante su intervención, recordó además que el COMA se celebra con carácter bienal y que ha evolucionado con los cambios en el sector musical, dejando atrás los formatos físicos para apostar por la producción audiovisual. En este sentido, destacó la importancia de los videoclips como herramienta de promoción en redes sociales y plataformas digitales.

El concurso está dirigido principalmente a los usuarios de los locales municipales de ensayo “René de Coupaud”, situados en el antiguo colegio Manuel Medina, en Roces, y tiene como objetivo fomentar la creación, la formación y la profesionalización de jóvenes músicos. De este modo, el certamen busca reforzar el tejido musical local y facilitar oportunidades a artistas en fase de desarrollo.

Premios y ganadores

Los participantes optan a tres premios principales, que incluyen bonos para material musical, horas gratuitas en los locales de ensayo y la grabación profesional de un tema con su correspondiente videoclip promocional.

En esta décima edición, el primer premio fue para La piedra en el mar, el segundo recayó en Ítaca y el tercero en la solista Emma May. Durante el acto se proyectaron por primera vez los tres videoclips resultantes del proceso de grabación y producción.

González-Palacios destacó también el trabajo del jurado y el creciente nivel de las propuestas presentadas. A su juicio, la calidad de los proyectos demuestra la buena salud de la escena musical gijonesa y el interés de los jóvenes por profesionalizar su actividad artística. Desde la organización avanzaron que pronto se comenzará a trabajar en la próxima edición, con el objetivo de introducir mejoras y seguir reforzando el apoyo institucional a los nuevos talentos.