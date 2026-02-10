El dramaturgo gijonés Jorge Moreno estrena en Granada la ópera "El diario de Ana Frank"

El compositor ruso Grigori Frid compuso una de sus óperas de cámara más famosas, "El diario de Ana Frank", en 1968. Este viernes se pondrá en escena en una de las primeras ocasiones en que se puede ver en España en la versión original para orquesta de cámara, con nueve solistas, una soprano, la andaluza Auxiliadora Toledano, y un director de escena asturiano, el gijonés Jorge Moreno.

El estreno nacional tendrá lugar en el teatro Calderón de la Barca de Motril (Granada), dentro del Festival Alborada Clásica y contará con el compositor hispano lituano Alexis Soriano en la dirección musical.

Frid escribió "El diario de Ana Frank" en 21 escenas o cuadros, inspirados en fragmentos de los textos originales del cuaderno de la joven judía refugiada en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Así, la ópera presenta a Ana Frank en su cotidianeidad: mirando por la ventana, recordando sus tiempos escolares, buscando información en la radio...

Para dar vida a esa escena, Jorge Moreno se sirve de muy pocos elementos escénicos, entre los que destaca un pupitre que cumple distintas funciones a medida que avanza la acción. "Evoca sus tiempos del colegio, pero también se convierte en un espacio bajo en el que refugiarse o en una emisora de radio", explica el dramaturgo asturiano, que destaca el poderoso papel que desarrolla la soprano andaluza con la obra, que se representa en una de sus versiones más populares, la que adapta el libreto del ruso original al alemán.

La presencia del pequeño ensemble de cámara en el escenario se convierte en un elemento escenográfico más con el que Moreno trabaja en esta adaptación. "Que estén allí para mí es un caramelo, porque implica que los músicos se ven incluidos directamente en la escena, porque están a un metro, a dos metros de la protagonista y poco tienen que hacer para sentirse parte integrante del drama", cuenta el asturiano.

El estreno de la ópera "El diario de Ana Frank" en el Festival Alborada Clásica supone "un reto" para todo el equipo. "Y en especial para la propia soprano", recalca Jorge Moreno, "porque realiza un auténtico ‘tour de force’, encarnando a un personaje tan poderoso como Ana Frank, único personaje de la obra junto a su diario".

La cordobesa Auxiliadora Toledano tiene una larga trayectoria, premiada y con presencia en las principales casas de la ópera. En Asturias se la pudo escuchar y ver en 2010 en el teatro Campoamor al frente del segundo reparto de "L’elisir d’amore" dirigida por Daniel Slater y en 2012 en la temporada de Teatro Lírico, en el espectáculo "Amadeu".

Este estreno de "El diario de Ana Frank" supone una nueva colaboración entre el maestro Alexis Soriano y Jorge Moreno, que el año pasado ya dirigió en este mismo festival el espectáculo "Crónicas de Nueva York" y la ópera de cámara "Malcolm X: a portrait", con libreto de Soriano.

Noticias relacionadas

Después del estreno, la pretensión de Moreno y del director musical es llevar "El diario de Ana Frank" a otros escenarios. De momento el proyecto ya tiene una segunda representación en Córdoba, el próximo 5 de marzo.