El motorista herido en la Avenida de la Costa de Gijón, pendiente de pruebas en el HUCA

El motorista de 47 años que fue arrollado por el conductor de un vehículo este domingo en la avenida de la Costa permanece ingresado en el HUCA, sedado y a la espera de más pruebas para conocer la gravedad de sus lesiones. El hombre tuvo que ser evacuado al principal hospital de la región en una UVI Móvil en estado muy grave.

Los hechos tuvieron lugar este domingo al mediodía. El motorista circulaba por la avenida de la Costa cuando a la altura del cruce con la calle Luciano Castañón se lo llevó por delante el conductor de un vehículo. Este terminó siendo detenido por un posible delito de lesiones por imprudencia grave. Se saltó un ceda al paso. Se da la circunstancia de que detrás del herido iba su mujer en otro coche. Ahora, este hombre, al momento del cierre de esta edición, sigue ingresado .