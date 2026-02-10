La playa de San Lorenzo en Gijón permitirá perros también durante el verano

El borrador de la nueva ordenanza de protección y bienestar animal plantea que los perros puedan entrar a San Lorenzo también en la época de baños, aunque solo durante la madrugada, y propone que los cánidos no puedan quedarse solos en casa durante más de un día. El plan estudia, también, imponer un límite de tenencia de mascotas en domicilios: cinco animales. A partir de ese número, el propietario debería tramitar un permiso municipal especial para que el Ayuntamiento se asegure de que se cumplen las condiciones de habitabilidad.

Además, todos los gatos deberán ser esterilizados y tener su chip antes de los seis meses de edad, salvo que estén inscritos como reproductores. La tramitación de esta ordenanza, que amplía las garantías de protección a los animales en casi todos los apartados respecto a la norma actualmente vigente, inicia ahora un periodo de consulta pública hasta el próximo 25 de febrero, cuando se celebrará un consejo sectorial de bienestar animal.

Este nuevo borrador sale del despacho de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que llamará al documento Ordenanza de Protección y Bienestar Animal. Explica el Ayuntamiento que "esta iniciativa responde a la necesidad de actualizar el marco normativo local para alinearlo" con la ley vigente. "Desde el Ayuntamiento se considera fundamental avanzar hacia un modelo de convivencia basado en la responsabilidad, la educación y la sensibilización, en el que el bienestar animal vaya de la mano del bienestar colectivo", añade. "La protección de los animales es una cuestión ética a la par que un elemento clave para construir una ciudad más amable y saludable", completa.

Más campañas de sensibilización

La nueva ordenanza "refuerza las obligaciones de las personas responsables de animales, promoviendo el cuidado adecuado, la identificación, el control en espacios públicos y el respeto al entorno, con el fin de prevenir molestias, riesgos y situaciones de conflicto vecinal" y amplía la apuesta por las campañas de educación y la sensibilización.

Para participar en el proceso de consulta, la ciudadanía podrá realizar las aportaciones que considere a este texto a través del email bienestaranimal@gijon.es, poniendo en el encabezado del correo el tema "ORDENANZA". Estas propuestas se deliberarán en el próximo consejo sectorial de Protección y Bienestar Animal que tendrá lugar el próximo día 25. "Con el contenido tratado en esa reunión y las aportaciones recibidas a través de la web municipal, se realizará un texto final que será presentado en el Consejo Sectorial de 12 de marzo para su aprobación antes de acometer la tramitación municipal", señalan desde la concejalía competente.