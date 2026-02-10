Se llama "Perla Marigna", le encanta Rosalía e "invita a creer" en el Antroxu: la sardina de Gijón promete "un fiestón" estos carnavales

"Guapina y muy, muy fresquina; y no, no viene a juzgarnos, viene a traernos felicidad". Estas palabras, aunque se la definió con muchas otras, es como se puede resumir la definición de la Sardina del Antroxu de Gijón, "Perla Marigna". Y es que eso de que no venga a juzgar a los antroxeros tiene mucha razón de ser, ya que la versión de este año del icono del Carnaval gijonés es una monja; con gafas de pasta, eso sí, en homenaje al gestor cultural y director durante dos décadas del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado diciembre a los 60 años.

La sardina del Antroxu de Gijón ya tiene disfraz (en imágenes) / Marcos León

"¡¿Creen ustedes en Perla Marigna?!", fue uno de los gritos de guerra, entre muchos otros, que se escucharon en la presentación y con los que el personaje y sus acompañantes "invitaron a creer" en el Antroxu, que se presentó oficialmente en la Colegiata del Palacio de Revillagigedo ante un centenar de personas y representación de todas las charangas de la ciudad. "Vengo a decivos que esto va a ser un fiestón", prometió.

Faltan palabras para describir lo que se vivió en el céntrico templo, en el que hubo cante, baile, rezo y un evidente guiño a Rosalía y su exitoso último disco "Lux". "Antroxeros, Charangas, ay... estoy nerviosa! Para todos ustedes, mi nombre es Perla Marigna", fueron lo primero que salió de la boca de la Sardina ante el retablo de la capilla, después de una entrada triunfal por el pasillo central del público y unos momentos de suspense en la presentación inicial, que llevaron a cabo sus tradicionales dos acompañantes, Parroxu y Aurorina, que esta vez van vestidos de ayudantes de eclesiales.

La Sardina manifestó su alegría de estar presentando una nueva edición del Antroxu gijonés y anunció que tenía preparada "una sorpresa" para amenizar el evento. Tras unos momentos de silencio e intriga, comenzó a sonar por los altavoces la melodía del éxito "La Perla", de Rosalía, instante en el que la protagonista del acto se arrancó a interpretar una versión libre de la canción. "Vengo contenta de estar aquí ya por fin; ay, qué emoción, del Antroxu voy disfrutar de Xixón", entonó, mientras el público acompañaba con su balanceo.

"Líder espiritual antroxera"

"Voy recorrer la ciudad, haceme fotos cantidá; soy vuestra Sardina espiritual, una Perla de mucho cuidao; soy la que nace de día y reina por la noche", remató el personaje entre los vítores de los asistentes de su "líder espiritual antroxera". El conocido actor y presentador Berto Rodríguez, encarnando al ficticio cantante Agustín Fernández, intervino durante la ceremonia para ofrecer a la Sardina un contrato discográfico en Miami.

Tras un baile colectivo en el que toda la colegiata se puso en pie y danzó por parejas, intervino el presidente de Divertia, Oliver Suárez, que dio su bendición a la Sardina y a los festejos carnavaleros de 2026.

"Yo sí creo, sobre todo en el Antroxu de Gijón, en esta celebración, una de las más emblemáticas de nuestro calendario festivo, que durante cinco días llenará nuestras calles de disfraces, música y humor", afirmó el cargo, que aprovechó para reconocer el trabajo realizado por todos los actores implicados en la celebración, en especial a las catorce charangas de la ciudad. "Da gusto ver tanta gente joven, eso quiere decir que tenéis relevo", elogió Suárez.